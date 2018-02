MIDO 2018 | tutti gli occhiali da sole della nuova stagione

gqitalia

: RT @MIDOExhibition: ??????? Mancano pochi giorni per scoprire in anteprima le ultime tendenze del settore ???? #MIDO2018 #Livetheownder ?? htt… - otticarivoli : RT @MIDOExhibition: ??????? Mancano pochi giorni per scoprire in anteprima le ultime tendenze del settore ???? #MIDO2018 #Livetheownder ?? htt… - ma2noalarm : RT @MIDOExhibition: ??????? Mancano pochi giorni per scoprire in anteprima le ultime tendenze del settore ???? #MIDO2018 #Livetheownder ?? htt… - cecegranata : RT @MIDOExhibition: ??????? Mancano pochi giorni per scoprire in anteprima le ultime tendenze del settore ???? #MIDO2018 #Livetheownder ?? htt… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Dal mondomoda, al mondo degli. Durante la Milano Fashion Week si terrà, Milano Eyewear Show (24-26/02), l’evento più importante al mondo dedicato all’occhialeria. Noi di GQ abbiamo chiesto ai brand eyewear di darci qualche anticipazione. Le caratteristiche degliA presidiare il gusto estetico disono le forme evergreen: dagliaviator agli oversized; da quelli rotondi a quelli più squadrati passando dai poligonali, alle mascherine e ai perenni panto. Non c’è, per dirla in sintesi, una forma più alla moda: il libero arbitrio è affidato alle inclinazioni del cliente. Gli spessori si fanno sempre più fini grazie alle soluzioni hi-tech. A eccezione dei frontali a maschera, anche i volumi diminuiscono a favore di confort e leggerezza: fattori sempre più decisivi per la scelta deglidae da ...