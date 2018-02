“Mi è uscito un uovo dal sedere” Il paziente sconvolge i medici raccontando la sua

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) La favola della gallina dalle uova d’oro la conosciamo più o meno tutti, anche se magari non troppo nel dettaglio. Quello che forse molti di noi ignorano è che esiste un ragazzo di 14 anni che sostiene di deporre sfere bianche proprio come fosse un uccello domestico. Che ci crediate o meno, questa è la versione che il diretto interessato ha fornito ai, sostenendo di aver scoperto per la prima volta questa incredibile anomalia nel 2016, quando ha visto qualcosa di strano uscire dal suo didietro. Come raccontato dal Daily Star, che ha ricostruito l’assurda vicenda, il giovane si è anche recato in ospedale spaventato, portando con sé proprio due uova per confermare la sua versione. Per i dottori, ovviamente, è impossibile che uomo possa riscontrare sintomi del genere, e così il caso si è trasformato in un piccolo giallo che non ha ancora trovato una soluzione ...