Mediaset | su Vivendi vuole certificare fallimento mediazione | poi andrà in Tribunale

Mediaset in rosso : potrebbe saltare mediazione con Vivendi : Mediaset e Vivendi ai ferri corti? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Messagger o sembra proprio che tra il Biscione e il colosso francese sarebbero sorte delle difficoltà che potrebbero far ...

Mediaset positiva : riflettori su rumors Spagna e udienza Premium/Vivendi : Il sito El Confidencial Digital riferisce che la controllata Mediaset Espana , +0,7%, ha siglato un accordo con Sony per la realizzazione di serie televisive per poi distribuirle in tutto il mondo. ...

De Puyfontaine «Tim con Vivendi polo europeo dei media. Accordo con Mediaset sarebbe positivo» : «Vivendi ha investito oltre 4 miliardi di euro in Tim e confermo che lo rifaremmo». Arnaude De Puyfontaine, ceo del gruppo francese e presidente di Tim, in una intervista al Corriere della Sera spiega come «il panorama dei contenuti e della distribuzione si sta profondamente trasformando, costringendo i vari attori a pensare nuove modalità di cooperazione per valorizzare meglio le proprie risorse. Vivendi farà la ...

Vivendi : "Con Mediaset trattiamo". Ma dal Biscione confermano la causa : L'obiettivo resta quello di sempre, «produrre e distribuire contenuti europei di portata globale». Dunque Vivendi non ha perso le speranze di siglare la pace con Mediaset. Anzi: «La mediazione è in ...

Vivendi chiude il 2017 in linea con le attese. Continuano negoziazioni con Mediaset : Vivendi chiude il 2017 in linea con le attese (con un utile netto adjusted di 1,31 miliardi +73,9%), beneficiando del consolidamento di Havas, acquisita totalmente a luglio scorso. I francesi marciano dritti verso il loro obiettivo: «costruire un gruppo europeo leader nei contenuti media e nella comunicazione» per sfidare le major americane e asiatiche. Lo dice il ceo Arnaud de Puyfontaine parlando agli analisti e aggiunge: ...

Duello Mediaset-Vivendi : altro rinvio : Maddalena CameraTutti i tribunali fermano le udienze in attesa dell'accordo tra Mediaset e Vivendi per il mancato acquisto della pay tv Premium da parte di quest'ultima. Così ieri il Tar del Lazio ha posticipato dal 7 febbraio al 4 luglio l'udienza per discutere il ricorso di Vivendi contro la decisione dell'Agcom dell'aprile dello scorso anno, che impone ai francesi di scegliere tra il controllo di Tim, di cui ha il ...

Vivendi chiede rinvio al Tar - intanto Mediaset studia asta diritti serie A : Prima il voto, poi l'eventuale accordo tra Vivendi e Mediaset: una conferma viene dalla richiesta al Tar del Lazio per rinviare l'udienza di inizio febbraio sul ricorso contro la decisione dell'Agcom che impone ai francesi di scegliere tra il controllo di Tim e la presenza a quasi il 30% nel Biscione. Richiesta accolta con udienza fissata il 4 luglio, lasciando quindi come data entro la quale trovare un'intesa il 19 aprile, quando scadrà ...

Vivendi - rinvio a Luglio udienza Tar su Tim-Mediaset. Soluzione ancora lontana : L'udienza al Tar del Lazio fissata per il 7 febbraio per discutere nel merito il ricorso contro la decisione dell'Agcom dell'aprile scorso che impone a Vivendi di scegliere tra il controllo di Tim e la presenza a quasi il 30% in Mediaset è stata posticipata al 4 Luglio prossimo. Con questa richiesta il gruppo francese dà più tempo alle trattative con il Biscione, ora in una fase complicata, mentre l'udienza per le cause ...

Vivendi : rinvio udienza Tar Tim-Mediaset : MILANO, 19 GEN - L'udienza al Tar del Lazio fissata il 7 febbraio per discutere il ricorso contro la decisione dell'Agcom dell'aprile scorso che impone a Vivendi di scegliere tra il controllo di Tim e ...

Si ricomincia da capo sulla la joint venture Tim - Canal+.Dentro anche Mediaset e Vivendi : (Teleborsa) - Si ricomincia da capo sulla la joint venture Tim-Canal+ . Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore , è probabile che Telecom possa costituire con Canal+ una joint venture tramite la ...

Stallo Mediaset - Vivendi. Biscione tentato da attesa esito - Tim-Canal+ può sbloccare : Tanto tuono' che non piovve, almeno nel 2017: la trattativa tra Mediaset e Vivendi prosegue ma, complice anche il periodo semifestivo, fino all'Epifania non sono attese novita' sostanziali. Con Silvio Berlusconi, che questa volta gestisce direttamente la vicenda, tentato dall'aspettare l'esito delle elezioni, mentre Vincent Bolloré ha tre problemi: la soluzione va cercata anche attraverso Tim e non e' facile, anche lui vor...

Mediaset - più tempo per intesa con Vivendi. Il nodo è quota in mano francesi : Più tempo a Mediaset e Vivendi per trovare un'intesa, con un dubbio: si potrà davvero tornare a disegnare un'alleanza strategica tra Silvio Berlusconi e Vincent Bolloré? Per ora le distanze rimangono ampie, ma l'accettazione da parte del Tribunale di Milano del rinvio dell'udienza della causa civile intentata dal Biscione per il mancato acquisto di Premium permette di consolidare le prime tracce di accordo già trovate ...