Maltempo Toscana | è iniziato a nevicare nell’Alto Mugello

Maltempo - Burian porta neve e gelo/ Previsioni meteo : Toscana - allerta arancione al Mugello : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia. Temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Maltempo Toscana : vento in pianura ai piedi dell’Appennino e neve in montagna : In Toscana nel pomeriggio di oggi, domenica 18 febbraio, sono attese precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità e solo occasionalmente a carattere di rovescio, sulle zone centromeridionali e orientali. Sono attesi cumulati medi non significativi e massimi non elevati sull’alto Mugello, l’Aretino, parte del Senese e del Grossetano. Lo stato di vigilanza per rischio idrogeologico terminerà alle 20. Prorogato fino alle 13 ...

Meteo - Maltempo in Toscana : allerta gialla : La Protezione Civile annuncia un'allerta gialla a partire da stasera alle ore 20 e fino alla stesso ora di domani in tutta la Toscana. Neve a Firenze.

Maltempo Toscana - frana a Montespertoli : sei famiglie evacuate : Maltempo in Toscana, in particolare nel fiorentino dove sei famiglie sono state evacuate oggi da un condomino di via Lucardo, nel comune di Montespertoli (Firenze) in seguito alla frana che nei giorni scorsi ha provocato il crollo di un muro perimetrale. A disporre lo sgombero il sindaco Giulio Mangani che ha emesso una ordinanza in seguito alle valutazioni del Genio civile della Regione e dei vigili del fuoco sulla non agibilità del complesso ...

Maltempo Toscana - frana a Montespertoli : sei famiglie evacuate : Maltempo in Toscana, in particolare nel fiorentino dove sei famiglie sono state evacuate oggi da un condomino di via Lucardo, nel comune di Montespertoli (Firenze) in seguito alla frana che nei giorni scorsi ha provocato il crollo di un muro perimetrale. A disporre lo sgombero il sindaco Giulio Mangani che ha emesso una ordinanza in seguito alle valutazioni del Genio civile della Regione e dei vigili del fuoco sulla non agibilità del complesso ...

Maltempo Toscana : domani possibili gelate in territorio fiorentino : Allerta meteo arancione in provincia di Firenze per rischio ghiaccio: l’avviso è valido dalla mezzanotte alle 10 di domani, domenica 4 febbraio. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono attesi fenomeni di gelate diffuse sull’intero territorio della città metropolitana. “Nelle prossime ore ancora possibili deboli nevicate intermittenti sulle zone appenniniche e in particolare ...

Maltempo Toscana : neve a Massa Carrara - i carabinieri aiutano anche a montare le catene : A Fivizzano (Massa Carrara) in poche ore sono caduti 70 cm di neve: la popolazione e i turisti si sono trovati ad affrontare un manto nevoso sulle strade. I militari della stazione di Fivizzano si sono recati sulle strade maggiormente trafficate e hanno dovuto anche aiutare gli automobilisti nel montaggio delle catene da neve regolamentando il traffico. L'articolo Maltempo Toscana: neve a Massa Carrara, i carabinieri aiutano anche a montare le ...

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

Maltempo Toscana : chiusa per frana la Sp Alpe Casaglia a Borgo San Lorenzo : chiusa, a causa di una frana di massi e detriti, in seguito alle abbondanti piogge, la strada provincialo’e 477 dell’Alpe di Casaglia, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze). Lo rende noto la Metrocitta’ di Firenze. La frana, si spiega, ha interessato “la scarpata di monte riversando sulla sede stradale una notevole quantita’ di massi e detriti ostruendo di fatto la carreggiata ed impedendo la circolazione e al ...

Maltempo Toscana : albero pericolante minaccia l’ospedale di Pitigliano - evacuato reparto : Intervento dei vigili del fuoco di Grosseto presso l’ospedale di Pitigliano (Grosseto) per un albero che minaccia di cadere sulla struttura: per motivi di sicurezza, un reparto dell’ospedale è stato evacuato. Sul posto sta arrivando anche l’autoscala del comando dei vigili del fuoco di Viterbo. L'articolo Maltempo Toscana: albero pericolante minaccia l’ospedale di Pitigliano, evacuato reparto sembra essere il primo su ...

Maltempo Toscana - vento forte : interrotti i collegamenti con le isole - donna ferita all’Elba : A causa del forte vento di Libeccio che da ieri sera sferza la costa Livornese sono interrotti i collegamenti con le isole minori e si segnalano numerosi interventi dei vigili del fuoco in città e all’isola d’Elba. A causa delle forti raffiche, nella notte il cargo Star Kinn, ormeggiato all’alto fondale, ha rotto gli ormeggi danneggiando nell’urto la banchina e lo scafo. La punta massima registrata a Livorno, come reso ...

Maltempo Toscana - allerta mareggiate : chiuso il pontile Tonfano : A titolo precauzionale, il commissario prefettizio a Pietrasanta, Giuseppe Priolo, ha firmato un’ordinanza di chiusura del pontile di Tonfano dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani, mercoledi’ 17 gennaio. Il provvedimento di divieto di accesso e di transito pedonale e veicolare, si e’ reso necessario in seguito all’emissione di allerta regionale arancione per mareggiate intense che possono determinare ...

Maltempo Toscana : esondati 2 torrenti - chiuse 2 strade nel Grossetano : Problemi per il Maltempo nella zona sud della provincia di Grosseto, in particolare nel Comune di Manciano. Il sindaco Mirco Morini ha chiuso con due ordinanze, “causa ingrossamento ed esondazione dei torrenti del reticolo minore”, gli attraversamenti di due strade comunali a Piano di Cirignano, sul torrente Elsa e sul fosso Fiascone. La strada sul fosso del Fiascone raccorda la provinciale della Follonata alla provinciale 159 che ...

Pioggia - vento forte e mareggiate Calabria - Sicilia - Sardegna - Puglia e Toscana alle prese con il Maltempo : Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Calabria , Sicilia , Sardegna , Puglia e Toscana , con piogge e venti forti. Il bollettino meteo parla di "venti nord-occidentali da forti a burrasca, con ...