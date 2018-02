Maltempo Abruzzo | riunione in Regione | fatto il punto sulla viabilità 

Maltempo : la Regione Abruzzo consegna un mezzo spartineve al comune di Campotosto : La Regione Abruzzo , attraverso la protezione civile regionale, viene in soccorso dell’amministrazione di Campotosto (Aq) mediante assegnazione temporanea e gratuita di un mezzo spartineve (Unimog U-20 Mercedes), appena allestito con lama a vomere e spargisale. Il mezzo è stato consegna to questa mattina, presso la ‘Casa di accoglienza’ realizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (Ana), alla presenza degli uomini del ...

Maltempo Abruzzo - Mazzocca : “Continua l’erogazione rimborsi per danni subìti” : Il Sottosegretario d’ Abruzzo Mario Mazzocca , sul profilo Facebook, annuncia come la Regione Abruzzo stia continuando a liquidare ai Comuni abruzzesi i rimborsi delle spese sostenute per fronteggiare le avversità atmosferiche che li colpirono nel mese di gennaio 2017 di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 441/2017, specificando la cadenza quasi giornaliera delle erogazioni per rispondere alle esigenze manifestate, previa ricezione ...

Maltempo Abruzzo : 4° tranche di fondi ai Comuni per i danni di gennaio 2017 : Il Servizio Protezione civile della Regione ha autorizzato ieri ulteriori ordinativi di pagamento per euro 1.054.693,93 quale quarta erogazione agli enti locali (13 Comuni e la Provincia di Chieti) che hanno rendicontato le spese sostenute a causa del Maltempo del gennaio 2017. Ad oggi sono stati erogati circa 6 milioni di euro, mentre proseguono le sollecitazioni ai Comuni affinche’ facciano pervenire tutta la documentazione necessaria. I ...

Maltempo sull'Italia : allerta arancione su Lazio - Abruzzo e Molise - : L'ultima perturbazione del 2017, che arriva dall'Atlantico, sta portando pioggia e neve in diverse regioni. Temperature in forte calo ovunque. Nel Centro Italia la protezione civile ha diramato un'...

Maltempo Abruzzo : stanziata una nuova tranche di finanziamenti per l’ondata di Gennaio 2017 : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato una ulteriore tranche di risorse relativa agli interventi urgenti derivanti dal Maltempo che ha colpito l’ Abruzzo nel Gennaio scorso; la cifra è pari a 22,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225/1992. La tranche precedente ammontava a 15 milioni euro ed è stata accreditata il 23 ottobre scorso, dopo ...

Maltempo in Abruzzo - erogati 1 - 4 mln ai Comuni per danni gennaio : Pescara, 16 dic. (askanews) La Regione Abruzzo sta provvedendo a liquidare nei confronti dei Comuni abruzzesi le somme dagli stessi sostenute nel corso delle avversità atmosferiche di gennaio 2017. ...

Maltempo - Abruzzo : aggiudicata la procedura negoziale per l’acquisto di due turbine e due sgombraneve : E’ stata aggiudicata oggi la procedura negoziata per l’acquisto di 2 turbine da neve e 2 sgombraneve corredati di lama e spargisale. I veicoli, che entreranno a far parte del parco mezzi della Regione Abruzzo, saranno affidati alle Province per le operazioni di contrasto al Maltempo. La procedura è stata esperita in esecuzione della determinazione DPC018/241 del 28.11.2017 del Dirigente della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, con il criterio ...