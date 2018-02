Maltempo | a Bologna scatta il piano neve | “In auto solo se serve”

Maltempo : rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità - treni Firenze-Bologna dirottati su Prato : A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all’imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato. L'articolo Maltempo: rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, treni Firenze-Bologna dirottati su ...

Meteo - Maltempo in tutta Italia : neve a Bologna - collegamenti interrotti con le isole : L'Italia è sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord- Est c'è neve...

Neve a Bologna : imbiancato il capoluogo - spazzaneve in azione. Quanto durera' il Maltempo : Torna l'inverno in Emilia, imbiancata Bologna! Continua a nevicare nel capoluogo. SpazzaNeve in azione. L'inverno è tornato a ruggire sul nord Italia, in particolare sulle regioni nord-orientali...

Maltempo - Terna : “nessun problema sulla rete di Bologna e Firenze” : Nessun problema sulla rete di Terna nell’area di Bologna e Firenze, colpita dal Maltempo. Lo fa sapere l’operatore, spiegando che “limitatamente all’area del comune di Sarsina (Forli’) dove e’ situata la cabina primaria di Quarto, a causa delle forti nevicate, si e’ verificato un disservizio sulla rete di alta tensione”. I tecnici della societa’ “sono prontamente intervenuti per cercare ...

Maltempo : neve a Bologna - Capri isolata : 12.03 La neve caduta copiosa su molte aree alpine, questa mattina ha colorato di bianco anche Bologna. La città emiliana si è preparata ad affrontarla con 100tonnellate di sale sparso per le strade e 196 spazzaneve pronti a intervenire dove occorre. Anche sulle colline intorno a Firenze si segnalano nevicate. In Molise c'è l'allerta arancione per vento e pioggia. Il forte vento e le mareggiate nel golfo di Napoli impediscono collegamenti di ...

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Maltempo : ecco la depressione al centro-nord - arriva la neve anche in pianura! Bologna imbiancata : Inizia a nevicare sino a quote pianeggianti sul nord-est. Forte nevicata su Bologna in atto. Maltempo/ L'aria artica sta facendo il suo ingresso proprio in queste ore sulla nostra penisola,...

Maltempo nel week end - vortice invernale sull'Italia - neve a Bologna : "Si apre una fase instabile e dai risvolti invernali sulla Penisola per lo sbilanciamento dell'anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia e per l'arrivo di aria fredda che interesserà molte ...

Allerta Meteo - massima attenzione : si sta formando il “Ciclone della Candelora” - Sabato 3 Febbraio NEVE al Nord da Bologna a Venezia e Trieste - forte Maltempo al Sud : 1/30 ...

Maltempo : la procura di Bologna apre un fascicolo conoscitivo : La procura della Repubblica di Bologna ha aperto un fascicolo conoscitivo per accertare eventuali responsabilita’ relative ai disagi registrati in diversi comuni del Bolognese dopo la nevicata del 13 novembre. Il fascicolo, senza ipotesi di reato ne’ indagati, e’ stato depositato sulla base dell’esposto presentato in prefettura da parte di diversi sindaci dei Comuni coinvolti e delle prime informative dei ...

Maltempo - vento forte : molti interventi dei vigili del fuoco a Bologna : I vigili del fuoco di Bologna lavorano dalla scorsa notte per far fronte ai danni provocati dal vento forte che nella serata di ieri ha cominciato a soffiare in particolare nel Bolognese e nella provincia di Ravenna. Disagi alla viabilità a causa di grosse piante cadute sulle strade. A Imola, in particolare, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino hanno lavorato per tutta la notte, coadiuvati da mezzi e squadre della centrale bolognese. ...

Maltempo Bologna : auto finisce nel torrente - recuperata da sommozzatori : Un’auto è finita nel torrente Lavino, in provincia di Bologna: è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. La macchina era parcheggiata e potrebbe essere scivolata per il fenomeno del gelicidio: è stata ritrovata nei pressi di via Matteotti, nell’abitato di Calderino. I sommozzatori, imbragando l’auto, hanno provveduto al recupero, reso difficoltoso dalla forte corrente del corso d’acqua, ...

Maltempo - treni in graduale ripresa sulla linea Bologna-Prato : Roma, 11 dic. (askanews) I fenomeni di gelicidio in attenuazione e il presidio delle squadre di manutenzione hanno consentito la graduale ripresa, dalle 9.30, del traffico ferroviario sull'intera ...

Maltempo - disagi sulla Bologna-Prato : BOLOGNA - Circolazione ferroviaria fortemente rallentata sulla linea ferroviaria Bologna-Prato, causa Maltempo: lo ha comunicato Trenitalia, sul proprio sito, poco dopo le 7 di questa mattina. Le ...