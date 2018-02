: 'M5S,lecito escludere ma no democrazia' - NotizieIN : 'M5S,lecito escludere ma no democrazia' - CybFeed : #News 'M5S,lecito escludere ma no democrazia' - JonnyLassa17 : @ilfoglio_it @claudiocerasa @MassimoBordin l'importante e non toccare i poteri forti,vero cerasa? invece quando c'e… -

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, in base allo statuto, può decidere in modo insindacabile delle candidature, anche se questa procedura è distante da "canoni minimi diinterna". Così il giudice del Tribunale civile di Roma Cecilia Pratesi nell'ordinanza con la quale ha respinto il ricorso di un' attivista, Maria Elena Martinez, non ammessa alle 'Parlamentarie' per la scelta dei candidati alle elezioni politiche, delle quali aveva chiesto la ripetizione.(Di mercoledì 21 febbraio 2018)