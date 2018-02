M5s | lettera con proiettile e minacce al candidato D’Ippolito Disposta vigilanza

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Una pallettoni avvolto in un fac simile della scheda elettorale. Il tutto era contenuto in una busta indirizzata aldel Movimento 5 stelle Giuseppeche corre nel collegio uninominale alla Camera di Catanzaro. Facsimile e cartuccia di fucile sono stati intercettati a Lamezia Terme nel centro meccanografico delle Poste Italiane. Nella busta c’era anche un messaggio intimidatorio per ilgrillino. La frase è stata scritta in dialetto: “Mo’ vidi mo a funisci” che, in italiano, significa “Adesso vedi di smetterla”. A comunicare lericevute è stato lo stesso Giuseppe, avvocato e docente universitario che stamattina è stato informato del rinvenimento dai carabinieri di Lamezia Terme. È stataladella sua abitazione e dello studio legale di cui è titolare nella città in provincia di Catanzaro. Non è escluso che il ...