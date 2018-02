M5s | Di Maio | “Prossima settimana annunceremo la squadra di governo” E il 2 marzo

Di Maio : il 4 marzo scelta fra M5s e chi fa affari con camorra : Roma, 21 feb. , askanews, 'Il 4 marzo chiedo agli italiani di non sprecare il proprio voto. Votare centrosinistra è un voto sprecato perchè è già fuori dai giochi, è un partito che in questo momento ...

M5s - Di Maio : 'Il terzo video di Fanpage? Sembra Gomorra' : 'Sto guardando il terzo video dell'inchiesta di fanpage.it. È allucinante. Sembra di vedere 'Gomorrà, ma a differenza della serie qui devono vincere i buoni!'. Lo scrive il leader dei Cinque Stelle, ...

Vincenzo De Luca : "Querelo Di Maio. Rinunci all'immunità". Il leader M5s : "Sembra Gomorra" : E' scontro aperto sull'inchiesta della Procura di Napoli per corruzione in cui è coinvolto anche il figlio di De Luca, Roberto, che si è dimesso da assessore della Giunta comunale di Salerno

M5s - Luigi Di Maio ora è nei guai Altri due rifiutano di fare i ministri : Dopo il no di Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi, dopo il niet di Salvatore Settis come possibile Ministro dell'Istruzione, ecco arrivare il rifiuto dell'economista Pier Luigi Ciocca (indicato come Ministro dell'Economia) e quello di Laura Mirachian Segui su affaritaliani.it

Elezioni - valanga di insulti su Di Maio e gli elettori M5s. La strategia social di Sgarbi : “Scorreggia malcagata” : Ormai si ripete con una certa regolarità. Da qualche settimana Vittorio Sgarbi sui social è più scatenato che mai e nei suoi video messaggi prende di mira con veemenza il suo avversario politico, Luigi Di Maio e i suoi sostenitori, coperti di insulti che spesso travalicano il confine del buongusto. L'articolo Elezioni, valanga di insulti su Di Maio e gli elettori M5S. La strategia social di Sgarbi: “Scorreggia malcagata” proviene ...

M5s - espulsi in rivolta : Di Maio salva gli amici : "L'atto di rinuncia? È incostituzionale". A dirlo è David Zanforlini, uno dei candidati "massoni" che hanno imbarazzato i Cinque Stelle. All'avvocato ferrarese non è andata giù la sospensione arrivata "via WhatsApp" e - come racconta oggi il Messaggero - non sembra così intenzionato a fare un passo indietro. "Se ero massone sono fatti miei", dice, ...

M5s - la moglie del candidato De Falco alla polizia : “Ha aggredito me e mia figlia”. Lui : “Mai violento”. Di Maio : “La signora denunci - accertare i fatti” : La moglie del candidato M5s Gregorio De Falco si è presentata alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando che lei e la figlia sarebbero state aggredite dal marito. alla segnalazione non è seguita la denuncia, ma, come scrive il Corriere della Sera, l’episodio è stata riportato agli uffici centrali di Roma. Secondo la ricostruzione della moglie Raffaella, De Falco dopo una lite ha “alzato le mani” contro di lei e la ...

M5s pronto a dividersi dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

M5s - Di Maio : rimborsopoli? Otto casi su 110 - ma noi non facciamo sconti : M5s, Di Maio: rimborsopoli? Otto casi su 110, ma noi non facciamo sconti Il candidato premier per i 5 Stelle a “Domenica Live”: “Chi del Movimento ha sbagliato rinunci a candidarsi o lo denuncio” Continua a leggere L'articolo M5s, Di Maio: rimborsopoli? Otto casi su 110, ma noi non facciamo sconti sembra essere il primo su NewsGo.

Luigi Bisignani - il terribile sospetto sul 4 marzo : 'Così le schede elettorali possono favorire Luigi Di Maio e M5s' : In vista del 4 marzo, Luigi Bisignani ha un grosso dubbio che riguarda la scheda elettorale . E questo dubbio lo esprime in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'È allarme al Viminale'. Questo ...