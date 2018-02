Lost In Space | ecco teaser e data della serie reboot

wired

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) È un viaggio pionieristico quello prospettato nel primodiIn, lache farà daal film del 1998 e ancora prima allaoriginale degli anni Sessanta. In questo nuovo adattamento Netflix ci proiettiamo, infatti, a 30 anni da oggi, quando la famiglia Robinson è scelta per lasciare la Terra e cercare nuova vita in galassie lontane. Come si vede nel video di anticipazione disponibile qui sopra, la missione è pensata per un momento (si direbbe non troppo lontano) in cui il nostro pianeta non potrà più ospitare la vita. I Robinson devono dunque fondare nuove colonie ospitali ma qualcosa andrà storto: quando la loro nave spaziale andrà fuori rotta, saranno costretti a stringere insolite alleanze e a lavorare insieme per sopravvivere in un pericoloso ambiente alieno, lontano anni luce dalla destinazione inizialmente prevista. Ma la minaccia verrà anche dagli ...