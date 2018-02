London Fashion Week | a sorpresa la Regina Elisabetta spunta in prima fila

La Regina in prima fila alla London Fashion Week dimostra ancora una volta che lo stile non ha età : In 65 anni di regno non aveva mai presenziato a una sfilata della London Fashion Week. Ma oggi la sovrana Elisabetta II ha fatto un'eccezione, accomodandosi in prima fila per godersi lo spettacolo delle creazioni dello stilista emergente Richard Quinn. In abito e giacca azzurro polvere impreziosito da cristalli Swarovski firmato Angela Kelly e lunghi guanti neri, Sua Maestà ha preso posto accanto alla direttrice di Vogue America, Anna ...

La regina Elisabetta II è andata a una sfilata della London Fashion Week : Quella dello stilista Richard Quinn, al quale ha poi consegnato un premio; e si è seduta accanto ad Anna Wintour, una che se ne intende The post La regina Elisabetta II è andata a una sfilata della London Fashion Week appeared first on Il Post.

La regina Elisabetta II è andata a una sfilata della London Fashion Week : Quella dello stilista Richard Quinn, al quale ha poi consegnato un premio; e si è seduta accanto ad Anna Wintour, una che se ne intende The post La regina Elisabetta II è andata a una sfilata della London Fashion Week appeared first on Il Post.

Le star in front row alla London Fashion Week : Febbraio è da sempre uno dei Fashion month più entusiasmanti dell’anno: a essere presentate sotto lo sguardo attento di giornalisti, stylist e buyer, le collezioni moda per l’Autunno-Inverno successivo, stagione di rinnovamento non solo di spirito ma anche di guardaroba e stile. Dopo l’intensa New York Fashion Week, ora è arrivato il momento di spostarsi nella capitale della moda più innovativa e sperimentale, Londra. LEGGI ...

London Fashion Week A-I 2018/2019. Il calendario delle sfilate e gli eventi da non perdere : Conclusa la New York Fashion Week , guarda il meglio da Instagram e dallo street style , il mondo della moda si sposta nella capitale britannica, regno dello stile anticonformista. Al via la London Fashion Week con una serie di 'benvenuti' e 'arrivederci': goodbye a Cristopher Bailey , in ...

London Fashion Week - le migliori foto di Street Style : La moda maschile per il prossimo autunno-inverno è iniziata da Londra, con la London Fashion Week (6-8 gennaio). Al seguente link Il meglio delle sfilate di Londra, trovate le foto e i trend più salienti dalla capitale inglese, nella gallery qui in alto, invece il fotografo Andrew Barber fondatore di OmniStyle, ha realizzato una serie di scatti in esclusiva per GQ Italia in cui racconta la moda fuori dalle sfilate.