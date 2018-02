Lo stress? Al lavoro si combatte con il gioco di squadra

vanityfair

: PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA CLIENTI - listadilavoro : PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA CLIENTI - XenPax : La troppa stanchezza e stress causato dal lavoro, mi fa brutti scherzi. È tardissimo, buonanotte ?????????? -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Siamo nel pieno dell’inverno e per molti di noi questo significa che l’umore spinge rovinosamente verso il basso, specie in ufficio, dove ci sembra difficile, se non impossibile, stare dietro a consegne e scadenze. La soluzione per allentaree ansia? Creare e fortificare il senso di appartenenza tra colleghi. In altre parole, è salutare identificarsi con l’organizzazione e laper cui si lavora. Il motivo è semplice: questa sensazione favorisce la collaborazione con colleghi e superiori, riduce la percezione di sovraccarico da troppo, difende dal rischio di burnout. LEGGI ANCHEIntroversi con il sogno della carriera Una nuova ricerca. A dimostrarlo è un nuovo studio pubblicato in questi giorni sulla rivista scientifica «Teaching and Teacher Education». Abbiamo chiesto a Jacopo Perfetti, autore del nuovo libro «Inventati il» (Urra Feltrinelli) e ...