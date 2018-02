LIVE Short track | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Arianna Fontana | ultima carta

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : ARGENTO NELLO SHORT TRACK! BRONZO NEL BIATHLON! L’Italia vola a 8 medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco: il menù è molto ricco sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, il divertimento è assicurato per tutti gli appassionati e l’Italia si gioca delle carte davvero importanti. Gli azzurri puntano a rimpinguare il nostro medagliere che è fermo da venerdì notte e oggi si sogna davvero in ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : ARGENTO ITALIA nella staffetta!!! Squalificate Cina e Canada. CHE EMOZIONE!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importantissima giornata di gare nella Gangneung Ice Arena. Lo Short track torna in scena sul ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e lo fa con specialità in cui l’ITALIA spera di ottenere grandissimi risultati. Sarà il giorno della staffetta femminile dove le nostre Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cecilia Maffei e Lucia Peretti andranno a caccia di una medaglia ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Short dance : Virtue/Moir in fuga col record del mondo! Cappellini-Lanotte - obiettivo top5. Sbavatura per Guignard-Fabbri : saranno fuori dalla top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Short dance di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi le coppie di danze saranno impegnate con il programma corto, prima parte della rincorsa verso le ambite medaglie a cinque cerchi. Si preannuncia un grande spettacolo, davvero imperdibile e affascinante. I francesi Papadakis/Cizeron sono i grandi favoriti della vigilia, gli unici che possono impensierirli sono i ...