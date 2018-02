LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! Sakamoto in testa - Giada Russo non supera lo scoglio del corto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Trionfo pazzesco in discesa : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OROOOOOO! SOFIA GOGGIA IN TRIONFO! Battute Mowinckel e Vonn! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di SOFIA GOGGIA, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati LIVE - medagliere - programma e italiani (oggi 21 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati LIVE - programma : Klotz e Thanei per lo ski cross : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:43:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! L’Italia si stringe con la sua Musa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OAR-Norvegia - quarti di finale. Russi strafavoriti - scandinavi per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso nella prima fase come la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. I Russi sono arrivati in Corea motivatissimi a vincere, complice il fatto di gareggiare sotto bandiera neutrale. Hanno chiuso con il miglior attacco la prima fase (14 ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. E’ Olanda vs Asia : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

LIVE Freestyle Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Klotz e Thanei - obiettivo miracolo nello skicross maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una gara appassionante e avvincente e aperta a diversi pronostici anche il se il grande favorito è Jean-Frederic Chapuis, Campione Olimpico che insegue la doppietta: il francese è la grande icona di questo sport ma se la dovrà vedere con diversi connazionali molto agguerriti oltre che con l’austriaco Marc ...