LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 | DIRETTA giovedì 22 febbraio | Sofia Goggia ci riprova

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : il giorno della staffetta femminile. Azzurre senza niente da perdere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di Biathlon alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del programma del Biathlon riservata alle donne. La gara a squadre vede una nazione favorita su tutte, la Germania. Non solo per la presenza di Laura Dahlmeier (oro in sprint e inseguimento), ma per un quartetto di altissimo LIVEllo. Saranno le tedesche le donne da battere, con tante squadre pronte a provarci, ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana - ultima carta nei 1000 metri : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un giovedì di passione, perchè seguiremo i 1000 metri femminili con protagonista Arianna Fontana. La valtellinese andrà a caccia della terza medaglia in questi Giochi Olimpici, dopo l’oro nei 500m e il bronzo in staffetta. La portabandiera azzurra ci proverà in quella che ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia all’attacco - Brignone e Bassino per la sorpresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

LIVE Sci alpino - Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : scontro titanico tra Hirscher e Kristoffersen - Moelgg ci prova : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Sarà uno scontro titanico tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen! L’austriaco andrà a caccia di uno storico tris: era arrivato in Corea senza nemmeno un oro olimpico ed ora ne ha già vinti due, in combinata e gigante. La tripletta è alla sua portata, considerando che in stagione ha vinto sei Slalom su otto disputati. Una di queste ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati LIVE e medagliere : Arianna Fontana ci riprova : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:15:00 GMT)

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. I quarti : Germania a sorpresa : battuta la Svezia! Canada di misura sulla ... : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI OAR-NORVEGIA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG / Risultati LIVE e medagliere : Norvegia-Germania - il duello continua : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:42:00 GMT)

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. Titoli per Norvegia al maschile e Giappone al femminile - Italia maschile squalificata : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati LIVE e medagliere : azzurri quinti nell'inseguimento : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:29:00 GMT)

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. Sarà Europa contro Asia! Italia maschile quinta : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste Sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia ORO! Noeckler-Pellegrino - niente medaglia : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. E’ Olanda vs Asia : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Donne : Randall/Diggins : primo oro Usa della storia. Azzurre deludenti fuori in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OAR-Norvegia - quarti di finale. 6-1 - i russi volano verso la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso nella prima fase come la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. I russi sono arrivati in Corea motivatissimi a vincere, complice il fatto di gareggiare sotto bandiera neutrale. Hanno chiuso con il miglior attacco la prima fase (14 ...