LIVE Biathlon | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | il giorno della staffetta

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Buone benvenuti allafemminile dialledi. È l’ultima gara del programma delriservata alle donne. La gara a squadre vede una nazione favorita su tutte, la Germania. Non solo per la presenza di Laura Dahlmeier (oro in sprint e inseguimento), ma per un quartetto di altissimollo. Saranno le tedesche le donne da battere, con tante squadre pronte a provarci, come Svezia, Norvegia, Francia, Repubblica Ceca e Ucraina. Tra le pretendenti anche l’Italia. Non sarà facile per le azzurre ma il quartetto italiano arriva aforte del secondo podio di Ruhpolding. Servirà ripetere la stessa prestazione per sognare in grande: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si presentano con già in tasca il bronzo nellamista e dovranno fare da traino a Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. ...