L’Italia ha vinto 40 medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali! Sofia Goggia fa cifra tonda

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : anche la Corea del Sud andava squalificata? L’Italia avrebbe vinto l’oro in staffetta… : E’ successo di tutto nella finale della staffetta femminile di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha vinto la medaglia d’argento dopo le squalifiche di Cina e Canda, mentre la Corea del Sud si è aggiudicata l’oro (bronzo all’Olanda, vincitrice della Finale B). La sensazione, tuttavia, è che anche le asiatiche potessero meritare una penalizzazione. Riguardando attentamente le immagini ...

L'Italia ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta dello short track alle Olimpiadi invernali : Lucia Peretti, Arianna Fontana, Cecilia Maffei e Martina Valcepina sono arrivate seconde dopo le squalifiche di Cina e Canada

Lovers - film italiano indipendente che ha vinto più premi fuori dalL’Italia ma che non ha distribuzione : È il film italiano indipendente che ha vinto più premi fuori dall’Italia nell’ultimo anno e mezzo. Lovers di Matteo Vicino, interpretato tra gli altri da Ivano Marescotti – in questo momento tra il copioso cast di A casa tutti bene, finito pure sul palco del Festival di Sanremo – è un gioioso, intelligente e sensuale rompicapo pop in cui due coppie di attori (Primo Reggiani, Luca Nucera, Antonietta Bello, Margherita Mannino), più il ...

L'Italiano Peter Fill ha vinto la Coppa del Mondo di combinata : Con il terzo posto ottenuto oggi sulla pista di Wengen, in Svizzera, lo sciatore altoatesino Peter Fill ha vinto la Coppa del Mondo di combinata: nelle due gare disputate (la prima a Bormio, dove è arrivato secondo) ha ottenuto complessivamente

