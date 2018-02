Lef | con flat tax Lega nessun vantaggio fino a 20 000 euro

“Sei lurida… fai schifo”. A Uomini e Donne va in scena la tragedia. La tronista ha chiesto di poter parlare - poi prende il teLefono e inizia a leggere : queste le ‘colpe’. Le sue parole piene di dolore sconvolgono tutti : Maria De Filippi e il pubblico senza parole : Nilufar Addati non ce l’ha fatta e alla fine ha sbottato. La giovanissima tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un commovente sfogo. La ragazza non fa altro che continuare a leggere bruttissimi commenti nei suoi confronti. E questa volta qualcuno ha proprio esagerato. La 19enne al colmo della tristezza e senza più riuscire a trattenere le lacrime, ha chiesto qualche minuto per sé in trasmissione per affrontare una questione ...

“L’ha aggredito”. Mattino 5 - nel salotto della Panicucci c’è Alba Parietti. La bella diva è in compagnia del figlio Francesco e si parla dell’essere genitori. Quando i due escono dallo studio - però - il ragazzo riceve una teLefonata che gli fa perdere la testa. Quel che succede dopo è un incubo. Già sapete tutto? : Si chiama Francesco ed è il figlio che Alba Parietti ha avuto da Franco Oppini. È il suo unico figlio e la showgirl con lui è molto apprensiva. Diciamo opprimente? Diciamolo. In che senso è opprimente? Nel senso che è capace di chiamare il figlio anche 10 volte in un giorno, tanto per farvi capire. E Francesco non è affatto un ragazzino, è un uomo. Grande, grosso, vaccinato. però Quando una mamma è apprensiva, è impossibile fermarla. A meno che ...

Ravenna - i vigili controllano il teLefonino a chi causa incidenti : Ravenna, i vigili controllano il telefonino a chi causa incidenti L’ultima chiamata o l’ultimo messaggio permettono di sapere se il guidatore usava il cellulare al volante. Ma consegnare il dispositivo è obbligatorio solo in caso di feriti gravi Continua a leggere L'articolo Ravenna, i vigili controllano il telefonino a chi causa incidenti sembra essere il primo su NewsGo.

Papa Bergoglio "confessa" di non avere il teLefonino e di non saper usare i social : L'incontro di Papa Francesco , giovedì 15 febbraio, con i sacerdoti romani , si è svolto nella basilica Papale di San Giovanni in Laterano a porte chiuse, ma la sala stampa della Santa Sede due giorni ...

Aumento tariffe teLefoniche da Aprile : pronta una mega class action contro le compagnie : E' in arrivo la più possente class action mai tentata in Italia nei confronti di compagnie telefoniche , per conto di milioni di abbonati danneggiati. Questo è quanto affermato dal Codacons, che ha ...

DIRETTA / Triestina-AlbinoLeffe (risultato live 1-1) streaming video e tv : Arma pareggia i conti! : DIRETTA Triestina-Albinoeffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I seriani cercano una vittoria per raddrizzare il girone di ritorno.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:19:00 GMT)

Il Papa rinnova la Commissione sugli abusi : entrano le vittime e TeLefono azzurro - il cardinale O'Malley confermato presidente : Negli ultimi quattro anni, la Pontificia Commissione ha lavorato con quasi 200 diocesi e comunità religiose di tutto il mondo per accrescere la consapevolezza e per educare le persone sulle necessità ...

Papa Francesco rinnova la Commissione sugli abusi : entrano le vittime e TeLefono azzurro - il cardinale O'Malley confermato presidente : Nella Pontificia Commissione per la tutela dei minori entrano le vittime di abusi sessuali. Bergoglio ha rinnovato la Commissione, riconfermando sette membri mentre sei personalità entrano per la prima volta nella stessa Commissione.I nuovi commissari sono: Benyam Dawit Mezmur (Etiopia), Sr. Arina Gonsalves (India), Neville Owen (Australia), Sinalelea Fèao (Tonga), Myriam Wijlens (Paesi Bassi), Ernesto Caffo (Italia), fondatore e ...

“Cicciolina all’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con una teLefonata - che ha spiazzato tutti - compresa l’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

Google TeLefono 17 nasconde una nuova schermata principale - con la barra in basso : Google sta lavorando per riorganizzare la schermata principale dell'applicazione Google Telefono e a suggerirlo è l'analisi dell'ultimo aggiornamento, versione 17, distribuito un paio di giorni fa. L'articolo Google Telefono 17 nasconde una nuova schermata principale, con la barra in basso è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Isola dei famosi - la finta Marcuzzi teLefona a Cicciolina : 'Non c'è più la Henger - vieni tu' - finisce con un vaffa : 'Ciao sono Alessia Marcuzzi , vuoi venire all'Isola dei famosi?'. La telefonata con Ilona Staller , in arte Cicciolina , non è andata come speravano, o forse sì. A farla, per uno scherzo andato in ...