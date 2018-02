Le truppe di Assad nell' enclave di Afrin | pioggia di bombe dalla Turchia

Siria - le truppe di Assad entrano ad Afrin. La Turchia bombarda : Membri delle milizie fedeli al regime Siria no sono entrate nell’enclave curda di Afrin per opporsi all’avanzata turca, nonostante le minacce di Ankara di reagire ad un tale intervento....

SIRIA - ERDOGAN BOMBARDA truppe Assad AD AFRIN/ Preoccupazioni per le ripercussioni in ambito internazionale : SIRIA, Turchia BOMBARDA le forze filo-ASSAD ad AFRIN: ultime notizie, ERDOGAN attacca i convogli in aiuto dell'enclave curda. Le mosse e i timori internazionali per scontri Usa-Russia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:09:00 GMT)