La rottura della trattativa sui licenziamenti all'Embraco, l'esenzione dal canone RAI per gli anziani poveri, e la discussione sulle armi negli Stati Uniti

La campagna elettorale, le accuse di Netanyahu all'Iran, e le vittorie di Napoli e Juventus

Gli apprezzamenti di Prodi a Gentiloni, le ipotesi sul candidato del centrodestra, il derby di Torino

L'incontro fra Gentiloni e Merkel, l'assemblea di Confindustria, e la medaglia d'oro di Moioli nello snowboard

Per i sondaggi non c'è maggioranza, il Movimento 5 Stelle espelle i massoni, e l'indagine dell'Antitrust sulle compagnie telefoniche

Si parla di rimborsi e "scissione" nel Movimento 5 Stelle, della sparatoria in una scuola in Florida, e dei dati sul PIL nel 2017

Il caso dei rimborsi del Movimento 5 Stelle, la medaglia d'oro di Arianna Fontana, e il pareggio della Juventus in Champions League

I falsi rimborsi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, la sostituzione del questore di Macerata, e il tumore di Nadia Toffa

La campagna elettorale sulla sicurezza, l'aereo precipitato in Russia, e la prima medaglia dell'Italia alle Olimpiadi

La manifestazione antifascista di Macerata, i vincitori del Festival di Sanremo, i convenevoli fra le Coree

La manifestazione antifascista a Macerata, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, e il rinnovo del contratto della scuola

I cortei di Macerata, i dati ISTAT sulle nascite, e l'apertura delle Olimpiadi invernali

L'accordo per il nuovo governo in Germania, Berlusconi e il condono edilizio, e la vendita di Italo a un fondo americano

Gli arresti per corruzione nei processi, l'avvio del Festival di Sanremo, e le indagini sull'attentato di Macerata