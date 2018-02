Le lacrime di Lindsey Vonn e il passaggio di consegne con Sofia Goggia Il bronzo amaro

oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Il pianto inconsolabile della più grande., a 33 anni, voleva chiudere in bellezza la sua esperienza olimpica, tornando a vincere l’oro in discesa come fece a Vancouver 2010. Desiderava ardentemente il titolo, per dedicarlo al nonno scomparso lo scorso autunno a 88 anni: “Solo io e la mia famiglia sappiamo quanto era importante“, aveva dichiarato alla vigilia. L’oro non è arrivato. Nonostante una prestazione pulita e senza evidenti sbavature, l’americana si è dovuta accontentare della medaglia dia 47 centesimi dall’amica-rivale. Nel parterre d’arrivo, la statunitense è scoppiata in: oltre al sogno sfumato, percepiva forse anche fine di un ciclo della sua vita.detiene il record femminile di vittorie in Coppa del Mondo (ben 81), oltre a 4 sfere di cristallo in bacheca, un oro olimpico e due iridati. ...