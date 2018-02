Le imprese sull' Europa | riassorbire le sacche di disoccupazione e migliorare il mercato

FINANZA/ Il dubbio sulla Borsa (e sul destino di tante imprese) : Ci sono tante imprese che stanno pensando alla quotazione in Borsa. E sarebbe importante che le turbolenze sui mercati non le fermassero, spiega CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 06:02:00 GMT)GEO-FINANZA/ Usa-Ue, il "consiglio" utile di Gentiloni per il prossimo Governo, di C. PelandaFINANZA & MERCATI/ Che cosa c'è dietro la scommessa "sicura" di Bridgewater contro l'Italia, di P. Annoni