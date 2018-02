L' amore nella letteratura a Modica

Il matrimonio di Montalbano e Livia nella puntata amore su Rai1 il 19 febbraio : nozze reali o solo un sogno? : La seconda puntata de Il Commissario Montalbano regalerà grandi sorprese agli spettatori di Rai1. Stasera, 19 febbraio, è di scena "Amore", tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri. Gli appassionati della fiction con Luca Zingaretti attendono con ansia un evento in particolare: il matrimonio di Montalbano e Livia. Salvo convolerà finalmente a nozze? Oppure si tratterà solo di un ...

FRANCESCO E ANTONELLA - C'È POSTA PER TE/ Il profilo Facebook dei due ragazzi svela che l'amore ha trionfato? : C'è POSTA per te, FRANCESCO chiude scusa alla fidanzata ANTONELLA e a tutta la sua famiglia per i suoi molteplici tradimenti. La madre furiosa: "Abbiamo vissuto un inferno"(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Antonella Clerici : "Cambio vita per amore di Vittorio - non ha più senso stare lontani" : ?Io e Vittorio stiamo valutando il progetto di vivere insieme, Vittorio si muove tra Milano, Genova e il Piemonte, io sto a Roma?. Antonella Clerici conferma le voci che voleva...

Galliani : 'Dopo Istanbul chiusi Gattuso nella sala trofei - voleva andare via per troppo amore verso il Milan' : ... "Siamo molto orgogliosi di legarci a una delle squadre di maggior successo con un ampio seguito in tutto il mondo, la sua è una delle maglie più iconiche di questo sport. Inoltre, i fan del Milan ...

Video di Ornella Vanoni alla finale di Sanremo 2018 con Bungaro e Pacifico per superare la fine di un amore sulle note di Imparare ad amarsi : L’eleganza di Ornella Vanoni alla finale di Sanremo 2018 è una garanzia e la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston in trio con Bungaro e Pacifico è sinonimo di emozione. L’artista milanese, alla sua ottava esperienza alla competizione canora, ha presentato con i due autori il brano Imparare ad amarsi, una canzone che parla della fine di una storia d’amore e di come, per l’appunto, bisogna comportarsi per superare questa ...

Antonella Elia / Quel rapporto di amore e odio con la televisione (Che fuori tempo che fa) : Antonella Elia, il ritorno in televisione è arrivato dopo anni nel reality show della Rai Pechino Express. Tornerà a parlare dell'allontanamento dal mondo della tv? (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:35:00 GMT)

Nella odierna puntata di 'amore Criminale' su Rai3 - la storia di Irene Focardi : Gli autori della trasmissione di cronaca della domenica sera di Rai3, presentare l'odierna puntata, scrivono che : 'la figlia di Tina è stata uccisa dal suo ex fidanzato con un colpo di pistola. Aveva 19 anni. Nell'Anteprima di oggi, ...

ANTONELLA CLERICI/ L'amore per Maelle : "Spero di vivere fino a quando..." : ANTONELLA CLERICI, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:44:00 GMT)

C’è un po’ di Walt Disney nell’ultimo successo “Per amore” di Aldo Losito con il video ambientato nella notte dell’attacco degli inglesi alle navi a Taranto nella seconda guerra mondiale : Mottola – Ancora un successo di pubblico e di critica per Aldo Losito. Il cantautore di Mottola, reduce da “Niend e nisciun“, hit estiva con Cesko degli Aprés La Classe, è da un mese in tutte le più importanti radio del…Continua a leggere →