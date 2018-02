L' allarme di Save the Children | Un bambino su 6 nel mondo vive in zone di

Rohingya - l’allarme di Save the children : “48mila bambini a rischio nel 2018” : Nel 2018 più di 48.000 bambini Rohingya potrebbero nascere nei campi sovraffollati in Bangladesh, correndo sin da subito il rischio di ammalarsi di difterite, colera o morbillo, soffrire la malnutrizione e morire prima di aver compiuto i 5 anni. È l’allarme lanciato da Save the children. Secondo l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, solo pochissimi nascituri ...