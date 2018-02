La truffa che viene fatta mediante la Postepay

Upsize : opinioni e recensioni mediche sulla crema per aumentare il seno : funziona o è una truffa? : Upsize è la nuova crema ad effetto push up utile per le donne di tutte le età. Molti si chiedono se funziona oppure è una truffa: andiamolo a scoprire dalle opinioni! Negli ultimi anni, si è sempre andati alla ricerca di nuovi prodotti per la salute e per migliorare la propria immagine fisica. >>> CLICCA QUI E SCOPRI Upsize SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA SPECIALE! <<< Tra le parti del corpo che risentono molto il passare degli ...

Roma : centinaia di banconote false da 100 dollari - smascherati truffatori : Roma: fermati due truffatori, avevano 24 mazzette di banconote false da 100 dollari Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino, diretto da... L'articolo Roma: centinaia di banconote false da 100 dollari, smascherati truffatori su Roma Daily News.

“Mi hanno truffato - guardate qua. E state attenti”. Mara Venier è una furia. Brutta avventura per l’opinionista dell’Isola dei Famosi - che pubblica tutto sui social per mettere in guardia i fan : “Ma chi ve conosce?” : All’Isola dei Famosi c’è anche Mara Venier. In studio, quest’anno insieme a Daniele Bossari, commenta le avventure dei naufraghi. Insomma, fa l’opinionista. E col suo modo diretto e simpatico di dire le cose, a ogni puntata ‘sgrida’ Stefano De Martino, l’inviato in Honduras che, a suo avviso, è sempre “troppo vestito”. Non solo Isola, però. Mara ha fatto parlare di sé pochi giorni fa, ...

I prof dell'ateneo fantasma : «truffa scoperta in chat. Danni anche a noi» : I sigilli alle porte. Scoperti per caso. «Nessuna comunicazione ufficiale di Unipolisi». Così i docenti hanno appreso della chiusura dell'università «fantasma» del Canton Grigioni in cui insegnavano . ...

Valtellinese fa smascherare due truffatori di Palermo : Il 31 gennaio scorso, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria per fatti denunciati nel novembre del 2017 da un giovane Valtellinese, i Carabinieri di Berbenno Valtellina hanno deferito in ...

Maxi truffa con Porsche e Ferrari - indagati 16 imprenditori ciociari : frodati al fisco 55 milioni di euro : Commercializzavano autovetture di lusso provenienti da Paesi dell'Unione europea, realizzando un giro d'affari milionario ma, attraverso vari artifizi, frodavano il fisco, omettendo di versare le ...

'Io so tutto di te'. L ultima truffa su Instagram che spopola fra gli adolescenti : Al centro un 'invito' a iscriversi, l'obiettivo finale di questi account Condividi · IL MONDO A CACCIA DI FOLLOWER Oggi succede sempre più spesso, non solo in Italia, non solo su Instagram. In ...

Banche - il piano di Forza Italia : risarcirà i risparmiatori truffati : "Risarciremo completamente tutti i risparmiatori truffati, anche cambiando le leggi per andare a caccia dei patrimoni occultati nel frattempo". In una intervista al Gazzettino, Renato Brunetta prende un impegno concreto con chi si è visto portar via i propri risparmi. "Lo prendo io a nome del mio partito se andremo al governo", assicura il capogruppo di Forza Italia alla Camera.Il primo a chiedere la ...

Il Madoff cinese che ha truffato 5 miliardi di dollari con un sito : Zhang Xialoei fino a qualche tempo fa veniva intervistato dalla tv di stato per il suo fiuto negli affari, il suo sito era conosciuto in tutto il mondo ed era sponsor di importanti squadre di calcio europee. Ora è in carcere:?ha ingannato milioni di risparmiatori con lo Schema Ponzi...

Ikea regala 500 euro - ma è una truffa che gira su Whatsapp Video : Ogni settimana viene scoperta una nuova truffa [Video] e tutte quante adoperano come mezzo di diffusione il social #Whatsapp. Quest'ultimo è l'applicazione preferita dai malintenzionati per arrecare danno agli altri. Il social network dedicato ai messaggi, quindi, è diventato una vittima costante di #truffe. I motivi possono essere molteplici Innanzitutto è il sistema di comunicazione più utilizzato al mondo. Vanta, solo su Android, circa ...

WhatsApp - l'ennesima truffa che riguarda Ikea - ecco di cosa si tratta Video : #WhatsApp, #Telegram, Messenger di Facebook: sono solo alcuni dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone. Merito di una velocita' e di una facilita' di utilizzo non indifferente: queste applicazioni infatti sono diventate uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti. Dalle chiamate alle Video chiamate [Video], fino ad arrivare ai messaggi vocali, queste sono solo alcune delle funzioni più ...

Whatsapp - la truffa del messaggio che non disattiva l’applicazione - ma si introduce ovunque : Occhio al messaggio truffa che potrebbe arrivare su Whatsapp: “Controlla le tue informazioni su Whatsapp. Il tuo account Whatsapp verrà disattivato, controlla le tue informazioni”. È tutto falso. L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale: non procedete né condividete, in realtà, si tratta di una truffa… Provocare una gesto istintivo nell’utente del servizio di messaggistica (utilizzato da tutti ...

Un 81enne ha smascherato un truffatore ma è morto inseguendolo : Torino, 23 gen. (askanews) E' sempre alto l'allarme truffe agli anziani. Due episodi, nel torinese, di cui uno sfociato in tragedia, sono stati denunciati nelle ultime ore. Un uomo di 81 anni è morto ...

