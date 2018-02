La riforma delle carceri arriva in Consiglio dei ministri Malumori in arrivo da Lega e

Bollette elettricità - dopo riforma delle tariffe esplodono i costi per le seconde case. Ma la stangata è rinviata al 2019 : A due anni dalla partenza della riforma della tariffa elettrica continuano ad arrivare segnalazioni di cittadini che si sono accorti che la struttura delle Bollette è cambiata, e, come al solito, non in meglio. Lettori evidentemente molto attenti, vista la difficoltà a districarsi nelle tante voci che compaiono. L’ultima è quella di un utente che segnala di aver notato un aumento di 135 euro all’anno nel 2017 della bolletta per la seconda casa, ...

riforma pensioni/ In Forza Italia si insiste sull'aumento delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 14 febbraio. In Forza Italia si insiste sull'aumento delle minime. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:07:00 GMT)

riforma pensioni 2018 : ecco le proposte dei partiti in vista delle elezioni : Non si è mai smesso di parlare di Riforma pensioni 2018 e, anzi, proprio in quest'ultimo periodo le discussioni e le polemiche non sono che aumentate. In vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, infatti, tra gli argomenti più caldi sui quali i vari partiti premono c'è anche quello del sistema previdenziale italiano. Dopo avervi parlato recentemente del programma del PD, infatti, vogliamo fare un excursus su quelle che sono le proposte dei vari ...

Rimborsi M5s - la magistrale inchiesta delle Iene non sarebbe stata possibile senza la riforma Madia : Quella delle Iene sui Rimborsi Cinquestelle è stata un'inchiesta magistrale. Un saggio del giornalismo migliore, che scava nei fatti e non guarda in faccia a nessuno. Tuttavia, senza la riforma della Pubblica amministrazione che porta il nome di Marianna Madia, quell'inchiesta non sarebbe mai stata possibile.E' grazie a uno dei decreti attuativi della riforma, infatti, che le Iene hanno potuto accedere ai dati del Fondo per il ...

Operativo il nuovo Codice della Nautica - Delrio : “Una delle misure più attese della riforma della portualità” : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 30 gennaio, il nuovo Codice della Nautica entra in vigore oggi, 13 febbraio 2018. “Con soddisfazione vediamo oggi in vigore il nuovo Codice, una delle misure più attese della riforma della portualità e logistica, e che fa bene alla risorsa Mare e alla sua economia”, commenta in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ...

riforma PENSIONI 2018/ Flessibilità meglio delle deroghe per l’Upb (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 12 febbraio. Il focus dell’Upb sulla Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:12:00 GMT)

Decolla la Space Economy : la riforma della governance delle attività spaziali italiane è approdata in Gazzetta Ufficiale : La riforma della governance delle attività spaziali italiane è approdata in Gazzetta Ufficiale: il provvedimento entrerà in vigore il 25 febbraio. La norma riguarda uno dei settori di punta per l’Italia con nuove misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e importanti disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Spaziale Italiana. In base agli obiettivi della legge, la norma sancisce ...

riforma pensioni/ Berlusconi torna sul rialzo delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Berlusconi torna sul rialzo delle minime. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 febbraio(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:44:00 GMT)

riforma PENSIONI/ Bernini rilancia su aumento delle minime (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Bernini rilancia su aumento delle minime. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 febbraio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:29:00 GMT)

riforma PENSIONI/ Via dal lavoro tra i 63 e i 65 anni : la proposta del Presidente delle Acli (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La proposta di Roberto Rossini, Presidente delle Acli. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 febbraio(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:52:00 GMT)

riforma pensioni/ Di Maio : coperture per aumento delle minime ci sono (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 6 febbraio. Di Maio: coperture per aumento delle minime ci sono. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:14:00 GMT)

riforma Agenzia delle Entrate - le nuove procedure favoriscono i soliti noti : La Legge di Bilancio 2018 indica le nuove procedure per le selezioni pubbliche. Peccato però che manchi proprio la novità, tale elemento trascurato dal nuovo vertice dell’Agenzia delle Entrate che, in sostanza, ripete il medesimo andazzo fin qui largamente praticato e poi cancellato dalla Corte Costituzionale, con l’annullamento di una serie di incarichi dirigenziali ritenuti contrari al precetto di cui all’art.97 della ...

riforma pensioni/ I dubbi sulle coperture delle promesse M5S (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 26 gennaio. I dubbi sulle coperture delle promesse del Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:51:00 GMT)

Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo : "La riforma delle popolari era un segreto di Pulcinella - mai parlato con la Boschi" : È un Carlo De Benedetti a tutto campo quello che ha parlato a Otto e Mezzo, intervistato da Lilli Gruber. Dai contatti con Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sul salva banche al dissidio con Eugenio Scalfari, dal ruolo di Giuseppe Vegas nella Commissione Banche alla "delusione" nei confronti dell'ex rottamatore, l'Ingegnere non ha risparmiato stoccate a nessuno. Rivelando anche una telefonata ricevuta da Silvio Berlusconi, dopo "15 anni" ...