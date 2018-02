La ricerca non dice solo che il mais Ogm è sicuro Dice anche che è migliore

Luigi Pasinetti sulla valutazione della ricerca in economia : "Le situazioni scandalose non possono persistere all'infinito" : Il settore dell'economia è uno di quelli in cui più forte si avverte la tendenza a valutare le pubblicazioni in base al ranking delle riviste piuttosto che al contenuto effettivo delle ricerche. In ...

ricerca - creati embrioni ibridi pecora-uomo : le prime chimere “non devono fare paura” : “La notizia che arriva dagli Usa è un passo avanti verso la realizzazione di organi xenogenici, ovvero organi umani coltivati all’interno di animali, per rispondere alla richiesta dei tanti in attesa di trapianto: 9.000 persone solo in Italia, secondo le stime“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata, in riferimento alla creazione dei ...

Mais ogm : per ricerca italiana non vi sono rischi per la salute - : La scienza però da una risposta completamente diversa: non vi è nessuna evidenza di ciò. Questo è quanto emerge da una ricerca realizzata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dall'Università di ...

ricerca - da singoli nanonastri di grafene lampi di luce intensa : Roma, 16 feb. , askanews, nanonastri di grafene larghi appena 7 atomi emettono luce a intensità elevata, paragonabile a quella dei dispositivi luminosi a base di nanotubi di carbonio, di colore ...

Il mais Ogm non fa male. La ricerca italiana rivoluziona l'agricoltura : Sono state raccolti e analizzati dati provenienti da tutto il mondo Usa, Europa, Sud America, Asia, Africa e Australia. Ebbene gli esperti sono giunti alla conclusione che la coltivazione della ...

«Il mais ogm non è nocivo - anzi è il meno pericoloso» : una ricerca scuote l’ecologia : Gli studiosi hanno analizzato 21 anni di coltivazioni in tutto il mondo, traendo la conclusione che l’uso di semi geneticamente modificati produce piante che hanno meno bisogno di prodotti chimici nocivi

ricerca : il Mais OGM non è rischioso per la salute umana : Uno studio condotto dalla Scuola Superiore Sant’Anna e Università di Pisa, pubblicato su Scientific Reports, ha rilevato che il Mais OGM non sarebbe rischioso per la salute umana: si tratta della prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo. Dalla Ricerca non è emersa “alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal Mais transgenico“. Lo studio ha analizzato i dati ...

Trump - tagli alla ricerca nel 2019. Ma non tutto è perduto : Presentato il bilancio della Casa Bianca per i finanziamenti alla ricerca del 2019: richiesta l'eliminazione di programmi su energia, scienze ambientali e clima. tagli anche alla Nasa, ma non è detta ...

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Canada alla ricerca del poker tra gli uomini - ma la Svezia non ci sta. Italia outsider per la sorpresa : Presente alla prima edizione delle Olimpiadi invernali, quella di Chamonix 1924, il Curling ha fatto ritorno alla rassegna a cinque cerchi a Nagano 1998, dopo alcune edizioni come sport dimostrativo. Nelle cinque edizioni olimpiche del Curling contemporaneo, il Canada ha sempre raggiunto la finale del torneo maschile, vincendo la medaglia d’oro nelle ultime tre edizioni: la nazionale nordamericana potrebbe centrare un quarto successo ai ...

“Ladra!”. Isola dei Famosi - è guerra : tutti contro Cecilia Capriotti. La naufraga ha commesso un passo falso per la sparizione di un oggetto ‘molto prezioso’ e ricercato da tutti. Non si tratta di cibo e qualcuno pensa malissimo : L’Isola dei Famosi è arrivata alla terza puntata, ma i colpi di scena non si sono fatti attendere. Il droga gate che ha coinvolto Francesco Monte ed Eva Henger ha creato molto scompiglio. L’ex tronista ha deciso di abbandonare il gioco per tutelare i suoi interessi, mentre l’ex pornostar persevera nelle sue accuse. Mediaset e Magniolia intanto hanno fatto i loro controlli e dalle immagini a disposizione non risultano irregolarità. Ma la ...

"Baglioni non mi ha considerato. Mi aspettavo più attenzione. Facciano almeno una donazione alla ricerca contro la sla" : Aveva chiesto a Baglioni di essere invitato a Sanremo. Ma l'appello che Andrea Turnu, dj sardo affetto da sla, è rimasto inascoltato. Non solo. Nessun cenno da parte del Direttore Artistico di questo edizione del Festival. Ma Andrea, abituato a ben altre battaglie, non ci sta e rilancia."Non mi hanno considerato, eppure gli autori ci hanno fatto sapere di aver ricevuto il mio appello. Dagli organizzatori del più grande spettacolo ...

ricerca : l’aspettativa di vita e la statura media non crescono più : Uno studio francese dell’Istituto di Ricerca biomedica e epidemiologia dello sport, pubblicato dal Quotidien du Medecin, ha rilevato che l’aspettativa di vita e la statura media dell’uomo non crescono più: non aumenta il numero di anni di vita e la statura massima è stata raggiunta. I limiti biologici dell’uomo, secondo i risultati dello studio, non potranno più progredire o se lo faranno sarà di molto poco. Le cause sono ...

ricerca Schneider Electric : le aziende non sono pronte per la nuova economia dell'energia : • Uno studio condotto con 236 aziende evidenzia che anche se ci si sente pronti ad affrontare i nuovi scenari dell'energia c'è un gap tra percezione e azione • Mancano una pianificazione ed ...

Non ricordi i nomi? Una ricerca spiega il perché : A chi non è capitato di non ricordare i nomi delle persone, anche se appena presentate? Si tratta di un fenomeno molto comune e del tutto normale. A confermarlo è una ricerca dell’Universita’ di Manchester...