La mappa della corruzione percepita nel mondo

Siria - Erdogan e Assad sull’orlo della guerra. La mappa delle alleanze : Gli sviluppi ad Afrin complicano ancora una volta i piani di Putin in Siria ed Israele è pronta ad approfittarne per mettere in difficoltà Damasco. Ieri un convoglio di milizie alleate del governo di Bashar al-Assad è arrivato nel capoluogo del cantone curdo, assediato da tre lati dall’esercito turco e dai ribelli arabi schierati con Ankara. La sit...

Assisi - presentata oggi la mappa della città in lingua cinese : ... ha dichiarato il Sindaco di Assisi Stefania Proietti dimostra l'attenzione che riserviamo ad una popolazione particolare di turisti che nei prossimi anni potrà fortemente condizionare l'economia ...

Assisi - mappa della città in cinese. Proietti : 'Noi attrattivi per il mercato' : ... ha dichiarato il Sindaco di Assisi Stefania Proietti dimostra l'attenzione che riserviamo ad una popolazione particolare di turisti che nei prossimi anni potrà fortemente condizionare l'economia ...

Colonnine di ricarica - La mappa della rete Ionity : La Ionity, una società creata dai gruppi BMW, Daimler, Ford e Volkswagen, Audi e Porsche comprese, ha iniziato a sviluppare il progetto che porterà alla creazione di una rete di ricarica rapida in Europa e negli Stati Uniti. L'azienda ha realizzato alcune mappe che mostrano i punti dove sorgeranno le nuove stazioni di ricarica, 47 delle quali saranno in Italia, anche sulle isole, con 4 punti di rifornimento in Sicilia e 3 in Sardegna.rete ...

La mappa della sostenibilità in Italia - al lavoro 200 universitari : Sono sempre di più le imprese che fanno della sostenibilità un elemento strategico e di crescita: il 40% nel nostro Paese, secondo recenti studi. Quali sono queste imprese in Italia, dove operano e, soprattutto, quali sono gli strumenti che possono dimostrare oggettivamente la loro responsabilità sociale sono le questioni a cui cerca di rispondere la Mappa della sostenibilità, un progetto che nasce oggi grazie a 200 giovani universitari e ...

Spazio - IceCube : realizzata la prima mappa della concentrazione di ghiaccio nell’atmosfera : Un satellite non più grande di una pagnotta di pane ha prodotto la prima mappa del ghiaccio atmosferico mai realizzata: si tratta di IceCube, il piccolo cubesat della Nasa rilasciato lo scorso maggio dalla Stazione Spaziale Internazionale che per otto mesi ha analizzato l’atmosfera terrestre, riuscendo così a fornire – spiega Global Science – una mappa della distribuzione globale di ghiaccio nella cosiddetta banda 883-Gigahertz, una ...

Terremoti - cos'è e come va letta la mappa della pericolosità sismica : Concludendo, esistono tutte le conoscenze e le competenze per rendere il nostro Paese sicuro; manca solo la volontà politica: su un tema fondamentale per la nostra economia e sopravvivenza ci si ...

SubT - il contest della Darpa per mappare il mondo sotterraneo : Cavità naturali, strutture urbane sotterranee, condotti artificiali a uso strategico: il sottosuolo è ricco di spazi “a misura d’uomo” che potrebbero essere sfruttati per la sicurezza civile o militare. Ne è certa la Darpa, l’agenzia per la difesa americana, come dimostra la sua ultima sfida, lanciata appena qualche giorno fa: un contest, battezzato SubTerranean Challenge (o SubT), che invita allo sviluppo di tecnologie che mappino e rivelino il ...

