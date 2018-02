La legge per Roma priorità post-voto

Erdogan - legge per punire gli adulteri : 1.02 La Turchia ha "fatto un errore ad accantonare un progetto di legge per reintrodurre il reato di adulterio". Così il presidente turco Erdogan sulla singolare proposta di legge accantonata già nel 2004 per potere avviare i negoziati di adesione alla Ue." Si tratta di una questione su cui la Turchia è diversa dalla maggior parte dei paesi occidentali",spiega Erdogan. "Valutiamo ora di introdurre alcune norme suul'adulterio assieme al tema ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - la leggenda immortale che ferma il tempo. La sfida generazionale per la medaglia : A 31 anni vuole riscrivere la storia, vuole diventare la seconda over 30 capace di vincere una medaglia olimpica nel Pattinaggio artistico, contro ogni logica fisica e biologica: il tempo si è fermato, l’età è solo un numero, una mera cifra da non prendere in considerazione. Carolina Kostner è la veterana per eccellenza, un mostro di longevità, un cigno capace di emozionare da più di un decennio, un monumento indiscutibile della divina ...

Gibson - perché la leggendaria manifattura di chitarre (e bassi) rischia la bancarotta? : Passino l’andamento del mercato e la società che cambia – e i gusti, gli orientamenti e le mode che cambiano con lei – ma un’icona non può tramontare. Eppure potrebbe succedere, e nemmeno tra molto tempo. La notizia è che la Gibson, leggendaria manifattura di chitarre (e bassi) che insieme alla concorrente Fender ha costruito mattone dopo mattone la storia della musica contemporanea – dal blues in poi, tanto per ...

“Ringrazio Alessia Marcuzzi”. Isola dei Famosi - l’annuncio è choc. A poche ore dalla diretta - arriva la notizia (triste) che nessuno avrebbe voluto leggere. La delusione è enorme ma indietro non si torna. Stavolta è un addio - per davvero : La storia la conosciamo tutti: si è ritirato dall’Isola dei Famosi perché voleva difendersi dalle accuse che Eva Henger gli aveva mosso. La ex star del porno aveva detto a tutti che Francesco Monte aveva acquistato e consumato marijuana quando tutti i futuri naufraghi erano ancora nella villa. Lui si è infuriato. Poi ha negato e ha rinegato. Ma ormai il suo gioco era stato rovinato. Era diventato una gogna. Così, di sua spontanea volontà, ha ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città SANREMO 2018. CASE AFFITTATE IN 'NERO' - LA POLIZIA SCOVA 30 PROPRIETARI FUORIlegge. ... : ... garantire appieno i turisti che scelgono la città dei fiori , di, per le loro vacanze ed anche recuperare preziose risorse a sostegno dell'economia cittadina'.

Islanda contro la circoncisione. Pronto contestato progetto di legge - fino a 6 anni di carcere per chi la pratica : L'Islanda scende in campo contro la circoncisione e potrebbe diventare il primo Paese europeo a vietarla. Un progetto di legge all'esame del parlamento prevede fino a sei anni di prigione per chi viene ritenuto colpevole "di rimuovere parte o tutto degli organi sessuali (del bambino)", specificando che la pratica costituisce una violazione dei diritti del bambino.Immediata la reazione di ebrei e musulmani che hanno definito il disegno di legge ...

QR & Barcode Scanner permette di leggere e creare codici a barre e QR con semplicità : QR & Barcode Scanner è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di leggere e generare i codici a barre e i codici QR. L'applicazione è in grado di gestire numerosi tipi di codice tra i quali: testo, URL, prodotto, calendario, email, indirizzo, Wi-Fi, SMS, posizione e informazioni di contatto. L'articolo QR & Barcode Scanner permette di leggere e creare codici a barre e QR con semplicità è stato pubblicato per la prima ...

Vaccini : certificazioni obbligatorie per legge nelle scuole [INFO e DETTAGLI] : Fissato il termine ultimo per la presentazione delle certificazioni dei Vaccini obbligatori nelle scuole. Entro il 10 Marzo, i genitori dei bimbi regolarmente iscritti alle scuole dovranno presentare la certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione di anti-poliomielitico, anti-difterico, anti-tetanico, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite ed anti-varicella ...

Terremoto - un disegno di legge per mettere in sicurezza l'Italia. Quagliariello : 'Se eletto - sarà il primo impegno' : ... appunto, e non può essere un peso; In terzo luogo, agevolare l'utilizzo di capitali privati anche per la ricostruzione pubblica; infine, promuovere una politica di educazione civica, come in ...

Si scrive Zes - si legge speranza In Sicilia 'Lo sviluppo passa dai porti' : La legge pone in essere una politica di sviluppo istituzionale fondata su aree ben individuate dove strategicamente si pone il 'Porto al centro' dell'economia, vale a dire insediamenti ...

10 ragioni per leggere Invincible di Robert Kirkman : È appena giunta al termine negli Stati Uniti una delle serie di supereroi più amate e apprezzate al di fuori degli ormai ben noti universi Marvel e Dc Comics. Invincible, il fumetto dedicato all’omonimo, giovane supereroe ideato da Robert Kirkman, ha chiuso i battenti con il numero 144, dopo più di 14 anni di pubblicazioni ininterrotte. Una serie curata interamente da un singolo sceneggiatore, dall’inizio alla fine, è una rarità nel ...

“Non mangiatele - sono pericolose”. Allarme al Lidl : il prodotto ritirato dai supermercati - l’avviso ai consumatori che lo hanno già acquistato. Tutto quello che c’è da sapere (leggete bene) : Un Allarme che ha spaventato i consumatori e che ha spinto alla fine a prendere la decisione di ritirare il prodotto dagli scaffali onde evirare incidenti che avrebbero potuto rivelarsi molto, molto pericolosi. A dare la notizia dell’accaduto è la testata Blitz Quotodiano, che ha riportato il comunicato ufficiale rilasciato in merito. Di cosa stiamo parlando? Dell’Allarme derivante dalla presenza di pezzi metallici nelle ...

L'allarme del presidente della Corte dei Conti : 'Occorre una legge speciale per Napoli' : 'Occorre una legge speciale per Napoli che non ha la possibilità, neanche con la migliore gestione possibile, di uscire da tutto il debito pregresso' ha detto il presidente della Corte dei Conti della ...

[L'intervista] "Serve una legge per chi vuole suicidarsi e non può farlo da solo" : ... possa un domani trasformarsi in un via libera per altri tipo di ragioni: famigliari, ereditari o di economia generale. Qualcosa del tipo: è inutile che teniamo in vita un anziano visto che abbiamo ...