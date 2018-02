La Figc non è tranquilla sulla vicenda Milan | “Il comunicato di Yonghong Li? Non fa

Figc - Fabbricini : 'Il comunicato di Yonghong Li non rassicura del tutto' : Ho comunque fiducia nella forza della società Milan, che è patrimonio dello sport italiano. Credo che se ci sarà problema grosso, sarà da affrontare con loro e con la Lega di Serie A . E' una ...

Figc - Costacurta : 'Di Biagio sarà il traghettatore dell'Italia. Berlusconi non mi ha chiamato - sono quasi offeso' : 'Se Berlusconi mi ha chiamato? No, non mi ha chiamato. Non ci avevo neanche pensato, ma sono in mezzo a un frullatore. Adesso però che mi ci fate pensare sono anche un pochino offeso?'. Alessandro ...

Salvini : "Malagò alla Figc? Il Pd non occupi anche i campi di pallone" : Napolitano - ha aggiunto - faceva politica ribaltando gli esiti elettorali, telefonando, incentivando, secondo me tradendo'. Salvini ha poi auspicato un'alta affluenza alle urne il 4 marzo. 'Restare ...

Salvini : Malagò alla Figc? Il Pd non occupi anche i campi di pallone : "Non vorrei che Giovanni Malagò diventasse commissario della Federcalcio - tuona Matteo Salvini -. Non vorrei che ci fosse una coalizione Renzi-Malagò, o Lotti-Malagò". Il segretario della Lega lo ha detto a CorriereLive. "Questi del Partito democratico hanno occupato quasi tutto, almeno i campi di pallone li lascino liberi".Si sofferma anche sul candidato presidente della Lombardia, Attilio Fontana: ...

Malagò : Figc? Aspettiamo la giunta - non posso dire nulla : DALLA FARSA ALLA SVOLTA, ORA SI PUO' RIPARTIRE 'Qui l'argomento è uno solo: cosa vuole fare lo sport? Dove vuole andare il nostro mondo? Dobbiamo capire cosa può fare per migliorare il livello della ...

Elezioni Figc - fumata nera : sarà commissariamento. Sibilia : Non ci sono condizioni per procedere : Giornata frenetica in Figc dove l'assemblea elettiva, presso l'Hilton di Fiumicino, è stata chiamata alle urne per eleggere il nuovo Presidente Federale. La corsa a tre tra Damiano Tommasi, Gabriele Gravina e Cosima Sibilia non ha però prodotto nessun risultato dopo le tre votazioni e non si andrà nemmeno al ballottaggio. Per essere eletti al turno inaugurale, infatti, occorreva il 75% dei voti ma alla prima votazione nessuno ha ...

Elezioni Figc - le votazioni live : Sibilia e Gravina al ballottaggio - ma l’AIC non voterà : A Fiumicino sta andando in scena l’assemblea elettiva della Figc per il nuovo presidente. Tre sono i candidati: Damiano Tommasi (presidente dell’Aic), Gabriele Gravina (presidente della Lega Pro) e Cosimo Sibilia (presidente della Lnd). Fumata nera al primo scrutinio: Sibilia dei tre candidati è quello che ha raggiunto le maggiori preferenze con 200.59 (pari al […] L'articolo Elezioni Figc, le votazioni live: Sibilia e Gravina ...

Figc - Sibilia contro Ulivieri : 'Non può dare patenti di coerenza' : 'Parlo con il cuore e l'entusiasmo di chi vuole mettersi a disposizione della famiglia federale, la mia seconda famiglia, questo mondo che mi ha dato tanto', dice l'attuale numero uno della Lega Pro. ...

Figc LIVE - Tommasi : 'Candidato come presidente - non ago della bilancia'. Cairo : 'Il mio voto per Gravina' : Qui è politica pura, la difficoltà tante volte sono i veti incrociati del post-elezioni che non ti consentono diverse riforme'. 10.25 PARLA Tommasi - Il presidente dell'AIC e candidato alla ...

Figc - Tommasi : "Elezioni? Non mollo. Capiamo chi sta dalla parte del calcio" : Ancora nessun accordo con Gabriele Gravina. Mentre resta in piedi un canale di dialogo con l'altro candidato, Cosimo Sibilia. Damiano Tommasi per ora va avanti per la sua strada e prosegue nella sua ...