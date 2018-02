La crescita del mercato di prodotti biologici in una infografica

Italiaonline - altro anno di primato : utenti unici giornalieri in crescita del 6% : Teleborsa, - Italiaonline chiude un altro anno da prima internet company del Paese. Come riportato dalle ultime rilevazioni Audiweb, sono 5,4 milioni gli utenti unici in media al giorno , di cui ben 2,...

Italiaonline - altro anno di primato : utenti unici giornalieri in crescita del 6% : Italiaonline chiude un altro anno da prima internet company del Paese. Come riportato dalle ultime rilevazioni Audiweb, sono 5,4 milioni gli utenti unici in media al giorno , di cui ben 2,6 da mobile ,...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 20/02/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,04 miliardi di euro, con un incremento di ben 452 milioni, pari al 28,...

Pmi : Intesa Spaolo - export in crescita nei distretti del Triveneto (5) : (AdnKronos) - crescita sostenuta e uniforme nei 3 poli tecnologici. Buona la crescita delle esportazioni dei poli tecnologici del Triveneto nei primi 9 mesi del 2017 (+7,3%). Tra i mercati di sbocco spicca il grande sviluppo delle esportazioni verso Stati Uniti (+27,1 milioni di euro), Cina (+13,9 m

Pmi : Intesa Spaolo - export in crescita nei distretti del Triveneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nei primi 9 mesi del 2017, l’export dei distretti veneti è cresciuto del 3,3% pari a 583,5 milioni di euro. In particolare spicca la Termomeccanica scaligera per la crescita brillante del +13,7%, trainata da Polonia, Germania e Cina, conformemente all’accelerazione nazion

Pmi : Intesa Spaolo - export in crescita nei distretti del Triveneto (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tre i distretti veneti che spiccano per le performance di crescita del terzo trimestre 2017 e che si collocano anche tra i migliori venti della classifica nazionale: la Termomeccanica scaligera, il Mobile del Livenza e del Quartiere del Piave e gli Elettrodomestici di Ino

Pmi : Intesa Spaolo - export in crescita nei distretti del Triveneto (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Trentino AA penalizzato dal calo del Legno e arredo; bene i poli agro-alimentari. Nei primi 9 mesi del 2017, l’export dei distretti del Trentino Alto Adige è cresciuto del 2%, in particolare sono andate bene le esportazioni dei distretti dell’agroalimentare che hanno ragg

Pmi : Intesa Spaolo - export in crescita nei distretti del Triveneto : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - Cresce l’export nei distretti del Triveneto seppur con ritmo rallentato. I primi nove mesi del 2017 si sono chiusi positivamente per tutte e tre le regioni del Triveneto: l’aumento è stato pari al +3,4%, arrivando a superare i 21 miliardi di euro, al di sopra dei valor

crescita continua per la linea verde dell'Unicusano Ternana : È stato un weekend 'agrodolce' per le giovanili dell'Unicusano Ternana. Il bottino, diviso tra la Primavera, gli Under 17, 16 e 15, è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Ma, come sempre ...

Argentina : ministro economia - nel 2018 crescita del pil oltre il 3 per cento : Buenos Aires, 19 feb 18:39 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'economia, Nicolas Dujovne, ha affermato oggi che quest'anno l'Argentina "crescerà al di sopra del 3 per cento" e che "l'economia... , Abu,

Emre Can al Liverpool : ecco i numeri della sua crescita : Nel Liverpool quest'anno a rubare la scena è il trio composto da Manè, Salah e Firmino. Il loro straordinario rendimento, caratterizzato da 63 gol segnati in totale, sta permettendo ai Reds di ...

Lieve frenata della crescita nei Paesi OCSE : Teleborsa, - Frena la crescita dell'area OCSE nel quarto trimestre dell'anno, con il PIL che segna un aumento dello 0,6% dopo il +0,7% del trimestre precedente. E' quanto rileva l' Organizzazione per ...

Lieve frenata della crescita nei Paesi OCSE : Frena la crescita dell'area OCSE nel quarto trimestre dell'anno, con il PIL che segna un aumento dello 0,6% dopo il +0,7% del trimestre precedente. E' quanto rileva l' Organizzazione per la ...

Thailandia : crescita Pil al 3 - 9% nel 2017 dal 3 - 3% del 2016 : Nell'intero 2017 l'espansione dell'economia thailandese è stata del 3,9% , in linea con le previsioni del Nesdb, , contro il 3,3% del 2016. , RR - www.ftaonline.com,