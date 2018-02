Karate | i migliori interpreti del kata al Lido di Ostia per i Campionati Italiani 2018

oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Un weekend dedicato alitaliano con sfide che si preannunciano davvero intense e spettacolari. Idi, giunti alla 53^ edizione, andranno in scena al PalaPellicone delditra sabato 24 e domenica 25 febbraio e vedranno la partecipazione deidella specialità del, che da anni rappresenta una grande fucina di medaglie per l’Italia in ambito internazionale. La competizione si preannuncia estremamente equilibrata soprattutto tra le donne, dato che l’esperta Viviana Bottaro, duplice bronzo mondiale a Linz 2016, dovrà vedersela con le giovani rampanti Terryana D’Onofrio, terza a Dubai e Rabat un anno fa, e Carola Casale, argento agli Europei Under21 e recente terza a Dubai in Premier League. Sfide di altissimo spessore non solo per il contesto nazionale, dunque, impreziosiranno una rassegna che incoronerà ...