Juventus | parla Rugani | “vi svelo il mio rapporto con Allegri e il mio obiettivo per

Juventus - Higuain torna a parlare del Napoli : “ecco cosa penso…” : Continua il duello per la vittoria del campionato tra Juventus e Napoli, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla successo contro il Torino nel derby, stesso risultato per gli uomini di Sarri contro la Spal. Nell’ultima giornata infortunio per l’attaccante Higuain, il Pipita nelle ultime ore è tornato a parlare del Napoli e dell’esperienza in azzurro nel corso della docuserie ‘First Team’, dedicata alla Juventus e ...

Juventus - parla Allegri : sul Tottenham continua a non convincere e su Napoli-Spal… : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la gara vinta contro il Torino quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell’incontro disputato dai suoi uomini. Inevitabile tirare in ballo la gara col Tottenham, che Allegri non definisce fallimentare: “La Juve è una squadra forte, che da anni lotta su tutti i fronti. Oggi non è stata una reazione perché il 2-2 col Tottenham non è un fallimento”. Allegri ...

Juventus - Higuain : 'Facile parlare dal divano. Andiamo a Londra a prenderci la qualificazione' : Una doppietta che sembrava aver messo tutto già in discesa, dopo nove minuti. Ma la gara d'andata degli ottavi di finale tra Juventus e Tottenham ha avuto ben altro epilogo, con i londinesi che hanno ...

Juventus - sfogo social di Higuain : "Facile parlare dal divano" : facile criticare dal divano". Gonzalo Higuain non ci sta. Ieri ha firmato la doppietta più veloce della storia della Juventus in Champions League, ma poi ha fallito il colpo del k.o. in contropiede e, ...

Juventus - Higuain non ci sta : 'Facile parlare dal divano' : TORINO - Orgoglio e rabbia nelle parole di Gonzalo Higuain , protagonista del 2-2 nell'andata degli ottavi di finale che ha visto al Juventus farsi rimontare dal 2-0 al 2-2 per mano del Tottenham . L'...

Sampdoria - Praet ed il calciomercato : i contatti con la Juventus ed il “tradimento” col Genoa - parla il belga! : Il centrocampista belga della Sampdoria, Dennis Praet, ai microfoni dei suoi connazionali di Elevensports.be, ha parlato di diverse vicende che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi in chiave calciomercato: “Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E’ un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui e non voglio andarmene”. Praet ...

Video/ Fiorentina-Juventus (0-2) : highlights e gol della partita. Parla Allegri (Serie A 24^ giornata) : Video Fiorentina Juventus (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, giocata al Franchi e valida nella 24^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 08:38:00 GMT)

Calciomercato Juventus - futuro Asamoah : parla l’agente - gli aggiornamenti : Federico Pastorello, agente tra gli altri di Asamoah, intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, ha fatto un punto sul futuro dell’esterno ghanese in scadenza di contratto con la Juventus e per il quale si era parlato di un addio già la scorsa estate e nel mercato invernale: “Lascia Torino in estate a parametro zero? Non è ancora detto. Alla Juve sta bene e sta giocando anche di più, però dopo tanti anni in Italia non escludo ...

Juventus - parla Mandzukic : grandi elogi per Allegri. E sul ruolo… : Mario Mandzukic è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ toccando diversi temi, a cominciare dal ruolo in cui gioca ormai da un anno, ovvero largo a sinistra: “A me piace giocare largo, anche in questo modo comunque posso essere vicino alla porta. Il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva. Allo stesso tempo è importante dare il proprio contributo in attacco”. L’attaccante croato spende poi parole ...

Juventus - Szczesny parla del futuro di Buffon : “spero che possa continuare ma…” : A partire dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, Wojciech Szczesny è tornato ad accomodarsi in panchina per far posto a Gianluigi Buffon. Il portiere polacco nel periodo in cui il capitano bianconero è stato ai box ha dimostrato di essere una garanzia per la Juventus che in estate ha deciso di puntare su di lui investendo una cifra importante. L’ex Roma sarà quindi l’erede di Buffon ma quando? Proprio ...

Juventus - Marchisio parla del suo futuro : importanti rivelazioni : Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport del suo momento attuale, ma anche del futuro in maglia bianconera: “È stato difficile entrare a freddo contro il Sassuolo, visto che non mi ero neanche scaldato. Ho parlato con Higuain dell’assist che gli ho fatto domenica. Un assist simile a quello fatto a Carpi due anni fa per Pogba. Il futuro? Sono concentrato solo sul presente, ho ancora due anni e mezzo di ...

Juventus - Rugani non trova spazio : l'agente spiega perchè e parla del futuro : TORINO - Daniele Rugani fa sempre più fatica a trovare spazio nella Juventus . A spiegare la situazione sulla stagione del difensore centrale ci ha pensato il suo agente Davide Torchia ai microfoni ...

Juventus - Rugani fatica a trovare spazio : l’agente spiega perchè e parla del futuro : Daniele Rugani dopo l’esplosione di Benatia sta faticando a trovare spazio nella Juventus. Allegri lo considera la quarta scelta dopo Chiellini, Benatia e Barzagli. L’agente del centrale ex Empoli ha fatto un punto della situazione sulla stagione del 24 bianconero in un’intervista rilasciata a ‘Radio Vecchia Signora’: “Daniele ha giocato spesso all’inizio, poi è stato penalizzato dal turnover. In questo inizio di ...

Calciomercato Juventus - parla Marotta : “Cuadrado out? Ecco cosa faremo” - poi svela il futuro di Orsolini : Calciomercato Juventus – Juan Cuadrado dovrà essere operato per la pubalgia. Questo l’esito della visita specialistica a cui si è sottoposto l’esterno colombiano. Il giocatore della Juventus dovrà quindi stare fermo per almeno due mesi ma rischia anche uno stop più lungo. In questi giorni si è ipotizzato l’arrivo di un nuovo esterno con i nomi di Politano e Carrasco. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ...