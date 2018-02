Juventus | esclusiva Rugani | ' Il nostro DNA ci impone di vincere tutto'

Prima Squadra : Juventus FC - da oggi la docu-serie in esclusiva su NetFlix : NetFlix annuncia l’arrivo il 16 febbraio, in tutto il mondo, dei primi tre episodi di Prima Squadra: Juventus FC, una docu-serie originale NetFlix sul club calcistico italiano, una delle squadre con più tifosi al mondo. La seconda part...

Esclusiva Bentancur : 'Higuain non si abbatte per un rigore. Dybala dà tanto alla Juventus' : Quello è il clasico più bello del mondo, una partita pazzesca. Ma ho avuto la fortuna anche di giocare in Italia l'ultimo derby, sono entrato a 20' minuti dalla fine ed è stato bello, anche se ...

Su Netflix arriva First Team Juventus : la clip esclusiva con Del Piero : Il progetto rappresenta l'esordio del colosso di video-streaming nel calcio ed è, quindi, un attestato di stima verso lo sport nazionale italiano e, in particolare, verso il club bianconero. Nella ...

First Team Juventus - la clip in esclusiva della docu-serie di Netflix : GQ vi mostra in anteprima una clip di “First Team: Juventus“, la docu-serie dedicata alla Vecchia Signora visibile su Netflix a partire da domani. Il progetto rappresenta l’esordio del colosso di video-streaming nel calcio ed è, quindi, un attestato di stima verso lo sport nazionale italiano e, in particolare, verso il club bianconero. Nella clip esclusiva che potete guardare qui sotto, Alessandro Del Piero racconta il suo ...

First Team Juventus - la clip in esclusiva della docu-serie di Netflix : GQ vi mostra in anteprima una clip di “First Team: Juventus“, la docu-serie dedicata alla Vecchia Signora visibile su Netflix a partire da domani. Il progetto rappresenta l’esordio del colosso di video-streaming nel calcio ed è, quindi, un attestato di stima verso lo sport nazionale italiano e, in particolare, verso il club bianconero. Nella clip esclusiva che potete guardare qui sotto, Alessandro Del Piero racconta il suo ...

Pronostico Fiorentina-Juventus/ Il punto di Giancarlo De Sisti - esclusiva - : Pronostico Fiorentina Juventus: intervista esclusiva a Giancarlo De Sisti su match atteso oggi al Franchi nella 24giornata di Serie A.

Pronostico Fiorentina-Juventus/ Il punto di Giancarlo De Sisti - esclusiva - : Pronostico Fiorentina Juventus: intervista esclusiva a Giancarlo De Sisti su match atteso oggi al Franchi nella 24giornata di Serie A.

Calciomercato Juventus/ Ernesto De Notaris : Barella e Han? Nomi di grande valore (esclusiva) : Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Ernesto De Notaris sui possibili movimenti nel mercato invernale della Vecchia Signora. Han e Barella sono nel mirino?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:27:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Juventus su Netflix : in esclusiva dal 16 febbraio la docu-serie : ... per catturare in profondità le vere esperienze di vita che fanno della Juventus una delle squadre più affascinanti al mondo. I tifosi di tutto il mondo avranno infatti accesso al "dietro le quinte" ...

Pronostico Juventus Genoa/ Il punto di Antonio Cabrini (esclusiva) : Pronostico Juventus Genoa: intervista esclusiva a Antonio Cabrini sul posticipo all'Allianz Arena della 21^ giornata di Serie A. Banco di prova tosto per i bianconeri?.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:30:00 GMT)

Pronostico Cagliari Juventus/ Il punto di Pietro Anastasi sulla partita di Serie A (esclusiva) : Pronostico Cagliari Juventus: il punto in esclusiva di Pietro Anastasi. L'ex attaccante bianconero analizza i temi salienti della partita della Sardegna Arena per la 20^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Juventus e Atalanta hanno deciso il futuro di Orsolini : soluzione a sorpresa! : Il mercato di gennaio è ufficialmente cominciato. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile trasferimento di Riccardo Orsolini, esterno offensivo di proprietà della Juventus ma girato in prestito biennale in estate alla’Atalanta che ha voluto a tutti costi il giocatore tanto da battere la concorrenza di altre squadre di Serie A. In questa prima parte di stagione, però, l’ex Ascoli ha trovato pochissimo spazio nello ...

Pronostico Juventus Torino/ Il punto di Paolo Pulici sul derby di Coppa Italia (esclusiva) : Pronostico Juventus Torino: il punto di Paolo Pulici che in esclusiva presenta i temi dominanti del derby dell'Allianz Stadium, che è valido per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 05:17:00 GMT)