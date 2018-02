Juve | si ferma De Sciglio

Juventus - le ultime dall’infermeria : Matuidi in gruppo - si ferma un difensore : “Trascorsi i due giorni di pausa concessi da mister Allegri dopo la vittoria nel Derby della Mole, oggi la Juventus è tornata al lavoro per preparare la doppia sfida contro l’Atalanta, che vedrà i bianconeri protagonisti domenica 25 alle ore 18 in campionato e mercoledì 28 alle 17.30 nella semifinale di ritorno di Tim Cup, in entrambi i casi all’Allianz Stadium. Una seduta mattutina, quella odierna, che ha visto il rientro in ...

Juventus - un derby dal retrogusto amaro : si fermano Higuain e Bernardeschi : Juventus, un derby dal retrogusto amaro: si fermano Higuain e Bernardeschi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus- Un derby che ha sancito la nona vittoria consecutiva dei bianconeri. 1-0 in piena emergenza contro un ottimo Torino ben organizzato, ma poco incisivo in zona gol. La Juventus continua la sua rincorsa al Napoli, ma occhio alle brutte notizie ...

Torino-Juve - Mazzarri può fermare Allegri : la ‘mossa’ che può essere vincente : Si sta giocando la 25^ giornata del campionato di Serie A ma il clou della giornata sarà nel lunch match della domenica, gara che promette grande spettacolo, in campo Torino e Juve, un derby che non ha bisogno di grandi presentazioni. L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha permesso ai granata di svoltare, l’ex Napoli è ancora imbattuto sta recuperando posizioni in classifica ed adesso ha intenzione di fermare i bianconeri. La ...

Infortunio Lichtsteiner - si ferma il terzino della Juve : salta Tottenham e Torino : Infortunio Lichtsteiner – Poche ore prima del fondamentale match della Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Infortunio dell’ultim’ora per i bianconeri, si è fermato infatti il terzino Lichtsteiner, problema alla coscia per lo svizzero costretto a saltare sia la gara di Champions che quella di campionato contro il Torino, ...

Juventus - Lichtsteiner si ferma : salta il Tottenham e saluta pure il derby : TORINO - Dopo Andrea Barzagli , Massimiliano Allegri ieri ha 'perso' anche Stephan Lichtsteiner . Il terzino svizzero si è fermato per un problema alla coscia. I tempi di recupero saranno più chiari ...

Probabili formazioni / Juventus Tottenham : diretta tv - orario - le notizie live. Si ferma anche Barzagli : Probabili formazioni Juventus Tottenham: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti dell'Allianz Stadium per la Champions League. Dybala stringe i denti ma dovrebbe stare fuori(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Juve - si ferma Barzagli : risentimento al polpaccio destro. Tottenham a rischio : Tottenham a rischio per Andrea Barzagli . Il difensore bianconero ha infatti accusato un risentimento al polpaccio della gamba destra e ha saltato l'allenamento di questa mattina con il resto del ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 : si riparte - Viola fermati dal palo nel primo tempo Video : A tra poco con la cronaca del secondo tempo 45+3' - Nessuna delle due squadre forza la giocata: si attende il fischio del direttore di gara 45' - Saranno 4 i minuti di recupero in questo primo tempo ...

Marchisio non lascia la Juve : la conferma : Da parte sua e da parte nostra non ci sono segnali forti che possono far pensare a un trasferimento", ha dichiarato l'amministratore delegato dei bianconeri ai microfoni di 'Premium Sport'. Per il '...

Juventus - il bollettino medico : le novità su Douglas Costa - si ferma un altro uomo che “inguaia” Allegri : “Mattinata di lavoro tattico quest’oggi a Vinovo, dove i ragazzi di mister Allegri sono scesi in campo per preparare al meglio la trasferta di campionato che li vedrà protagonisti venerdì sera alle 20.45 allo stadio “Artemio Franchi”, ospiti della Fiorentina. Douglas Costa è rientrato in gruppo, mentre Stefano Sturaro, che nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una distorsione al ginocchio e alla caviglia ...

Juventus - Rugani nel mirino dell’Arsenal. L’agente conferma : “Hanno espresso il loro…” : Juventus, Rugani nel mirino dell’Arsenal. L’agente conferma: “Hanno espresso il loro…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Rugani- Una stagione altalenante per Daniele Rugani. Partito con grandi aspettative e con un ruolo da titolare assoluto, il difensore bianconero, ha perso la sua maglia da titolare. Complice alcuni ...

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

Infortunio Barzagli - tegola Juventus : il difensore si ferma nel riscaldamento : Infortunio Barzagli – Dopo la gara tra Verona e Roma continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un match di grande interesse è quello che metterà di fronte Juventus e Sassuolo, gara importante per i rispettivi obiettivi, in particolar modo la squadra di Allegri, in attesa della gara del Napoli, ha intenzione di tornare in testa alla classifica. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il tecnico ...