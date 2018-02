Juve | Rugani | Atalanta a viso aperto

Juventus - esclusiva Rugani : 'Il nostro DNA ci impone di vincere tutto' : ... nel nostro DNA abbiamo il fatto di voler vincere sempre e andare avanti in ogni competizione " ha dichiarato il difensore bianconero Daniele Rugani in un'intervista a Sky Sport - A partire dal ...

L’Arsenal non molla la presa per Rugani : pronta l’offerta alla Juve - la parole dell’agente : L’Arsenal rimane in pressing per Daniele Rugani. L’interesse del club londinese per il difensore bianconero è noto e risale al gennaio 2016. Wenger ha provato in tutti i modi a portare l’ex Empoli in Premier League ma la Juventus ha respinto ogni assalto in tutte le sessioni di mercato. Con l’addio di Bonucci, si pensava che Rugani potesse diventare un titolare del club campione d’Italia ma il ritorno di Benatia ad ...

Torino-Juventus - Benatia ko : Allegri sceglie Rugani : TORINO - Un altro forfait, stavolta in difesa. La Juventus dovrà fare a meno anche di Benatia nel derby contro il Torino in programma oggi alle 12:30. Il difensore ha ancora qualche problema alla ...

Juventus - l’agente di Rugani svela : “interesse dell’Arsenal? Ecco la verità” : Daniele Rugani è tornato titolare nel match vinto dalla Juventus contro il Sassuolo, salvo poi essere sostituito nell’intervallo per precauzione per un lieve problema fisico. Il difensore bianconero non scendeva in campo dal 26 novembre scorso contro la Sampdoria, con Benatia che lo ha scavalcato nelle gerarchie. Intanto l’agente dell’ex Empoli, Davide Torchia, è intervenuto a ‘Radio Sportiva’, per fare un breve ...

Calciomercato Juventus - dall'Inghilterra : 'Arsenal su Rugani' : LONDRA , Inghilterra, - Daniele Rugani nel mirino dei 'gunners' per la prossima stagione. Secondo il Daily Star, infatti, l'Arsenal, dopo aver fallito l'assalto a David Luiz , Chelsea, e Kostas ...

Juventus - Rugani nel mirino dell’Arsenal. L’agente conferma : “Hanno espresso il loro…” : Juventus, Rugani nel mirino dell’Arsenal. L’agente conferma: “Hanno espresso il loro…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Rugani- Una stagione altalenante per Daniele Rugani. Partito con grandi aspettative e con un ruolo da titolare assoluto, il difensore bianconero, ha perso la sua maglia da titolare. Complice alcuni ...

Juve - ecco le condizioni di Douglas Costa - Barzagli - Khedira e Rugani : Come riporta Sky Sport , oggi Douglas Costa ha lavorato solo parzialmente in gruppo e rimane quindi in dubbio per la sfida del Franchi, anche se dovrebbe essere convocato. Lavoro diviso tra gruppo e ...

PAGELLE/ Juventus Sassuolo (7-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Rugani sfortunato (Serie A) : PAGELLE Juventus Sassuolo 7-0: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium. Dominio bianconero: show e sette gol, tripletta per Higuain e doppietta per Khedira(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:04:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - nel mirino Daniele Rugani della Juventus (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: spunta in difesa Daniele Rugani che Maurizio Sarri ha valorizzato all'Empoli e che alla Juventus non gioca.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:42:00 GMT)

Juventus - Rugani non trova spazio : l'agente spiega perchè e parla del futuro : TORINO - Daniele Rugani fa sempre più fatica a trovare spazio nella Juventus . A spiegare la situazione sulla stagione del difensore centrale ci ha pensato il suo agente Davide Torchia ai microfoni ...

Juventus - Rugani fatica a trovare spazio : l’agente spiega perchè e parla del futuro : Daniele Rugani dopo l’esplosione di Benatia sta faticando a trovare spazio nella Juventus. Allegri lo considera la quarta scelta dopo Chiellini, Benatia e Barzagli. L’agente del centrale ex Empoli ha fatto un punto della situazione sulla stagione del 24 bianconero in un’intervista rilasciata a ‘Radio Vecchia Signora’: “Daniele ha giocato spesso all’inizio, poi è stato penalizzato dal turnover. In questo inizio di ...

Juventus - Bartra obiettivo concreto : da valutare il futuro di Howedes e Rugani : Juventus, Bartra obiettivo concreto: da valutare il futuro di Howedes e Rugani Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Bartra – La Juventus pensa al futuro. Non solo Han e Pellegri. I bianconeri osservano attentamente anche il capitolo difesa. Definito l’acquisto di Caldara, il quale vestirà bianconero a partire dalla prossima stagione, la ...

Calciomercato Juventus/ News - Rugani piace a tante ma è incedibile (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il difensore centrale della Vecchia Signora ha tante ammiratrici, ma non lascerà Vinovo a breve(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:01:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Due club londinesi sulle tracce di Rugani (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore Daniele Rugani è finito nel mirino di due squadre londinesi.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:06:00 GMT)