Jeremias Rodriguez all' Isola dei Famosi 2018? A quello che mi hanno proposto ho

Isola dei Famosi : Jeremias Rodriguez prossimo concorrente? Risponde lui : Jeremias Rodriguez prossimo concorrente dell’Isola dei Famosi?Ecco cosa Risponde lui Di recente, soprattutto dopo l’uscita di Francesco Monte, molto si è parlato del possibile arrivo di Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi. Ospite oggi a Casa Signorini il fratello di Belen ha parlato anche di questa eventualità, facendo intendere ai presenti che, di recente, la […] L'articolo Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez ...

Jeremias Rodriguez fa pace con Francesco Monte : Francesco Monte e Jeremias Rodriguez si sono chiariti Jeremias Rodriguez e Francesco Monte hanno fatto pace. Come molti sapranno bene, Jeremias qualche settimana fa, ha smesso di seguire su instagram proprio l’ex naufrago della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Per questo sono stati tanti a pensare immediatamente che i due avessero discusso. Il motivo? L’inviato di Striscia La Notizia ha sorpreso casualmente Francesco ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez pizzicati insieme in un locale di Milano : Entrambi single ed entrambi a Milano. Secondo alcuni rumors, Aida e Jeremias sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi in un locale di Milano. Nelle loro Instagram stories hanno detto di essersi incontrati per caso, ma sembrerebbero nascondere qualcosa di più. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 avevano mostrato già all’interno della casa di avere una certa complicità, cosa che infastidì l’allora fidanzato di Aida. Ma ...

“Beccati!”. Questa volta non sono riusciti a nascondersi. Aida Yespica e Jeremias Rodriguez non possono più negare e dopo i pettegolezzi - arriva l’avvistamento : “Atteggiamenti molto intimi” : Da quando Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono tornati single tutti i fan hanno iniziato a domandarsi se dietro alla fine delle loro storie ci possa essere un interesse reciproco. Il feeling nato al Grande Fratello Vip, di fatto, non è mai sfociato in qualcosa di più all’interno della Casa. Lei era sentimentalmente impegnata allora con Geppi e, stando a quanto dichiarato più volte, con il fratello di Belen non si è mai spinta oltre. I ...

Jeremias Rodriguez : messaggio speciale per Ignazio Moser a Mattino 5 : Jeremias Rodriguez ringrazia Ignazio Moser a Mattino 5: un messaggio bellissimo Sapendo che Cecilia e Ignazio sarebbero stati ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5, Jeremias Rodriguez ha pensato bene di inviare loro un dolce e speciale video messaggio. Prima ancora di diventare il fidanzato della bella argentina, Moser è sempre stato amico di suo […] L'articolo Jeremias Rodriguez: messaggio speciale per Ignazio Moser a Mattino 5 ...

Jeremias Rodriguez dice NO a Maria De Filippi : Maria De Filippi snobbata da Jeremias Rodriguez Jeremias Rodriguez sarebbe potuto essere un nuovo tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E’ stato lo stesso fratello di Belen e Cecilia Rodriguez a rivelarlo in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, asserendo senza tanti mezzi termini: “Mi hanno offerto un posto sul trono quando sono uscito dal Grande Fratello Vip. In quel momento, ovviamente, ...

BELEN RODRIGUEZ/ Jeremias e il difficile paragone con la sorella : "Non posso negare che fa male" : BELEN RODRIGUEZ si trova ancora alle Maldive insieme a Santiago e la madre Veronica, mentre Andrea Iannone è partito per la Thailandia per le nuove prove della MotoGp.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 04:40:00 GMT)