Italia | Paese di pensionati | in media ogni famiglia riceve un assegno

Italia IN GUERRA?/ "Gli Usa vogliono portarci in Siria - il paese dica no" : Ieri l'esercito di Assad si è diretto verso Afrin, al confine con la Turchia. Intanto ci sono pressioni degli Usa per portare in guerra l'ITALIA. MARIO MAURO, ex ministro della Difesa(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:00:00 GMT)ISRAELE vs LIBANO/ Muri, giacimenti e Hezbollah: si scalda il nuovo fronte degli Usa, di C. J. WulffCAOS Siria/ L'esercito (curdo) creato dagli Usa per prendersi il petrolio Siriano, di P. Ricci

Economia : Algeria - Italia quarto mercato per export del paese : Algeri, 19 feb 13:20 - , Agenzia Nova, - L'Italia è al quarto posto tra i principali mercati di destinazione delle esportazioni dell'Algeria. Secondo un comunicato pubblicato oggi... , Ala,

Crozza-Razzi : “Escluso da Forza Italia? Proprio a me che ho fatto tanto per questo Paese…” : E’ un Antonio Razzi afflitto quello apparso nella prima puntata del 2018 di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – per colpa dell’esclusione dalle liste di Forza Italia: “Ma guarda, questa è un mistero degno di Agatha Gesù Cristie. Io che non ho mai, mai… contestato una proposta del partito, ma Proprio mai neanche letta, e manco lontanamente capita. Ma poi io ho fatto tanto, non solo per questo Paese, ma ...

FS Italiane - la sostenibilità ambientale scelta vincente per competitività paese : Teleborsa, - "L'Italia è uno dei Paesi in cui il cambiamento climatico sta producendo danni estremamente significativi", ha evidenziato Gioia Ghezzi , Presidente di FS Italiane , nel corso del suo ...

Lucaselli - FdI - : "Italia Paese arrabbiato che ha bisogno di cambiare passo" : 'L'Italia è un paese arrabbiato che ha bisogno di cambiare passo'. Lo ha detto, intervistata dall'AdnKronos, l'imprenditrice Ylenia Lucaselli, candidata alla Camera per Fratelli d'Italia in Emilia ...

Così Verdi l'arcItaliano svelò l'anima di un Paese : Il Maestro era morto ormai da un mese. Aveva chiesto funerali «modestissimi, senza canti e suoni. Due candele e una croce». Eppure, il 27 febbraio del 1901, tutta Milano scese in piazza per una sorta di secondo funerale: trecentomila persone, Arturo Toscanini alla testa di 900 coristi e 120 orchestrali. Fu quello il saluto che l'Italia volle dare a uno dei suoi «padri»: Giuseppe Verdi. Quella folla ...

Alan Friedman : l'Italia è un Paese maschilista : Alan Friedman, 10 cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi Leggi Bisognerebbe inoltre incoraggiare l'occupazione femminile con una politica attiva che crei incentivi fiscali ...

Crescita Pil : Italia fanalino di coda - ecco il Paese Ue più forte : Insomma, il concetto di politica dei piccoli passi torna costantemente nella retorica renziana, scelta adottata per affrontare una durissima campagna elettorale, che vede il Partito democratico ...

Un Paese che divora tutti i leader : l'anomalia della politica Italiana : Ci sono un po' tutti. Si parte con Silvio Berlusconi e una barzelletta (molto) simbolica. Poi Matteo Renzi, il «ragazzino», Matteo Salvini, il capitano, Grillo, Di Maio e i due Casaleggio, passando per Prodi, Rutelli e Veltroni. La penna esperta del giornalista politico e d'inchiesta, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera dal 2015, tratteggia un'Italia amara in Un Paese senza leader (Longanesi, 223 ...

Il paese più prospero al mondo è la Norvegia - secondo il Legatum Institute - . Italia 30esima : ... una posizione riconquistata grazie alla qualità della governance, dell'economia e dell'ambiente. 2. Nuova Zelanda Getty Images Scende di una posizione la Nuova Zelanda, che può comunque vantare ...

Bit Milano - XXI rapporto sul turismo Italiano : grazie ai 53 siti Unesco è il primo Paese per disponibilità di patrimonio artistico-cultura - : L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo Paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale e risulta tra i primi tre migliori paesi dove si consiglia viaggiare nel 2018. Ciò conferma ancora una volta il ruolo strategico che il ...

