Italia a Marsiglia con tre cambi | Ghiraldini torna titolare

Sei Nazioni - Francia-Italia venerdì a Marsiglia. E' la prima volta per una città non capitale : Ultimo allenamento all'Acqua Acetosa di Roma prima della partenza per Marsiglia dove venerdì sera gli Azzurri sfideranno la Francia dell'ex CT dell'Italia, Jacques Brunel. Sia Italia che Francia hanno ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018 : nell’andata delle semifinali Marsiglia-Sport Management 9-11. La squadra Italiana vede l’ultimo atto : La semifinale di andata di Euro Cup di Pallanuoto maschile tra Marsiglia e Sport Management si conclude con un successo per la formazione del nostro Paese, che vince in trasferta per 9-11, assicurandosi una gara di ritorno abbastanza tranquilla nella quale amministrare il vantaggio accumulato questa sera. I transalpini resistono per un quarto di gara, poi cedono alla distanza: nella prima frazione i padroni di casa chiudono avanti per 3-2, poi ...

Calcio femminile : Italia magica a Marsiglia. Un pareggio con la Francia che vale oro : E’ un’Italia magica quella che si è vista a Marsiglia. La Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini, seppur in un’amichevole, ha messo in mostra tutte le sue grandi qualità contro una delle squadre più forti del panorama continentale, la Francia. Si temeva la goleada ed invece è arrivato un pareggio (1-1), soffrendo, ma tenendo testa alle transalpine soprattutto nel secondo tempo creando non pochi grattacapi alla ...

Calcio femminile : Francia-Italia 1-1 - prestazione di grande spessore delle azzurre. Girelli a segno a Marsiglia : prestazione di livello assoluto per la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia. Le azzurre, in amichevole, hanno pareggiato 1-1 contro la fortissima Francia dimostrando grande carattere e qualità al cospetto di un avversario più forte tecnicamente. Ad aprire le marcature sono state proprio le nostre ragazze con Cristiana Girelli al 6′. Per le francesi ha risposto al 17′ ...