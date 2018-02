Isola dei Famosi | Giucas Casella sospeso dal gioco Andrà in una clinica in Honduras

Isola dei Famosi - i naufraghi smentiscono la versione di Eva Henger : Fin dall'inizio della quinta puntata dell' Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha promesso che avrebbe voluto fare chiarezza sul presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte in Honduras. ...

Isola dei Famosi - Amaurys Pérez in lacrime : "Pensavo foste razzisti" : Prima dell'eliminazione dall' Isola dei Famosi , Filippo Nardi e Franco Terlizzi hanno ricevuto una sorpresa dalle rispettive famiglie. La produzione ha voluto fare uno scherzo a Amaurys Pérez e gli ...

Isola dei Famosi 2018 : lo sventato ritiro di Giucas : «Non siamo un tribunale. Questa è l’Isola dei Famosi». La puntualizzazione per Alessia Marcuzzi è doverosa, specie quando è in ballo un tema delicato come il consumo di marijuana davanti alle telecamere. La questione, sempre la stessa, di Francesco Monte ed Eva Henger continua a far discutere gli opinionisti e i concorrenti in studio, soprattutto alla luce delle inchieste parallele di Striscia la notizia e delle nuove scoperte in merito ...

Nama e Rita/ Chi sono le due ragazze del pubblico de Isola dei Famosi 2018? : Nama e Rita, sedute nel gruppo dei parenti ed esclusi dell'Isola dei Famosi 2018, sono state ripetutamente inquadrate dal regista Roberta Cenci. La loro bellezza non è passata inosservata(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 06:21:00 GMT)

ANDREA MARCHI/ Chi è il capo-autore dell'Isola dei Famosi in Honduras tirato in ballo nel Canna-gate : ANDREA MARCHI: chi è il capo autore dell'Isola dei Famosi in Honduras, tirato in ballo da Eva Henger durante il famigerato Canna-gate, le accuse a Francesco Monte di aver fumato marijuana.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 03:02:00 GMT)

Elena Morali/ Simone Barbato la porta sulla Isla Bonita (Isola dei famosi 2018) : Elena Morali è una delle ultime arrivate sull'Isola dei famosi 2018. La fidanzata di Scintilla ha confessato a Bianca Atzei il difficile rapporto con i genitori.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:19:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018/ Nomination - eliminato e diretta : Paola - Franco e Nino al televoto (Quinta Puntata)

Isola dei famosi : in nomination Gaspare - Paola Di Benedetto e Franco Terlizzi - ecco il “mejor” e il “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la quinta puntata di martedì 20 febbraio e quali il “migliore” e il “peggiore”. Niente più suddivisione dei naufraghi in due gruppi ma tutti insieme riuniti sulla stessa Isola. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, […] L'articolo Isola dei famosi: in ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Nomination - eliminato e diretta : qualcuno è stato male? (Quinta Puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e diretta quinta puntata: chi verrà eliminato? Cecilia Capriotti in studio con Alessia Marcuzzi e l'esperimento di Giucas Casella in Honduras.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:41:00 GMT)

CRAIG WARWICK/ La madre di Mara Venier e la bambola Emily (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio e ora si attende di conoscere il nome del suo sostituto...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:36:00 GMT)

Isola dei Famosi - eliminato Filippo Nardi : Filippo Nardi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi. Il 66% delle preferenze arrivate tramite televoto ha stabilito che l’ex gieffinoabbandonasse il gioco che proseguirà per Amaurys Perez e Franco Terlizzi, con...

Paola Di Benedetto/ È la peggiore della settimana : battuta da Jonathan! (Isola dei famosi 2018) : Sull'Isola dei famosi 2018 Paola Di Benedetto sente la mancanza di Francesco Monte, che lasciato il reality. La ex madre natura non gode della simpatia di Alessia Mancini.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:11:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - quinta puntata del 20 febbraio in diretta. Bossari attacca Eva Henger : «Dove vuoi arrivare?» : quinta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 si avvicina al giro di boa con la quinta puntata. E su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del martedì sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quinta puntata di martedì 20 febbraio 21.37: La voce dell’Isola ...