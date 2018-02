Isola dei Famosi 2018 | Giucas Casella sospeso | Filippo eliminato Messaggio di Aida Nizar

Francesco Monte - basta con L'Isola dei Famosi/ Mercedesz Henger : "La produzione deve scoprire la verità!" : Francesco Monte, per la prima volta, racconta il dramma che sta vivendo dopo le dichiarazioni di Eva Henger dentro e fuori L'isola dei Famosi 2018. E la voglia di ricominciare grazie a Paola(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:01:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Giucas Casella sospeso - Filippo eliminato/ Il "canna-gate" ancora protagonista assoluto : Isola dei Famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:39:00 GMT)

MICHAEL TERLIZZI - FIGLIO DI FRANCO/ Parla in diretta all'Isola dei Famosi 2018 e fa impazzire il web! : MICHAEL, FIGLIO di FRANCO TERLIZZI, è ancora ospite in studio all'Isola dei Famosi 2018. In diretta il ragazzo Parla con suo padre e le sue parole piacciono al web!(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:20:00 GMT)

Eva Henger Vs Daniele Bossari/ Isola dei Famosi 2018 - l'opinionista non replica : Daniele Bossari vs Eva Henger, lo scontro nella diretta de L'Isola dei Famosi 2018 di ieri: l'opinionista ha chiesto all'ex naufraga chiarimenti sulle sue accuse.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:16:00 GMT)

ANGELA RENDE/ La moglie di Amaurys Perez : "È una donna davvero speciale" (Isola dei Famosi 2018) : ANGELA RENDE è la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. "ANGELA è una donna intelligente, poi ha una gran classe"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Giucas Casella sospeso - Filippo eliminato/ Nardi in lacrime per l’ex compagna : Isola dei Famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:58:00 GMT)

Francesco Monte - basta con L'Isola dei Famosi/ Parla Cecilia Rodriguez : “Non torno con lui!” : Francesco Monte, per la prima volta, racconta il dramma che sta vivendo dopo le dichiarazioni di Eva Henger dentro e fuori L'isola dei Famosi 2018. E la voglia di ricominciare grazie a Paola(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Isola dei Famosi : Giucas sospeso dal programma - ecco il perché : La vita all'interno de L'Isola dei Famosi sembra proseguire a gonfie vele, con i vari concorrenti che si aiutano a vicenda ed allo stesso tempo se le "danno di santa ragione". Non è possibile riuscire a creare in gruppo in cui tutti vanno d'accordo tra loro, ma è necessario confrontarsi ed aprirsi per riuscire almeno a permettere ad ogni singolo componente di quel determinato gruppo di fare la propria parte e mettersi in gioco per la ...

Isola dei Famosi : Franco Terlizzi chiama “pezzo di…” Marco Ferri? : Franco Terlizzi offende Marco Ferri a L’Isola dei Famosi? Ieri sera è andata in onda la quinta puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, e ci sono stati molti colpi di scena, che hanno lasciato senza parole i numerosi spettatori da casa. Cosa è successo? E’ stato eliminato a sorpresa il deejay – italo inglese Filippo Nardi, il quale ha anche discusso animatamente con la cantante Bianca Atzei. ...

Isola dei FAMOSI 2018 / Filippo Nardi eliminato tra l'ipnosi di Casella - Rosa e Alessia finalmente amiche? : II video della quinta puntata dell'ISOLA dei FAMOSI: ecco cosa è accaduto ieri sera in Honduras, con nuove nomination ed un concorrente ritirato. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:04:00 GMT)

Ascolti tv 20 febbraio/ L’Isola dei Famosi batte E’ arrivata la felicità - bene Harry Potter e Floris : Ascolti tv 20 febbraio, L’Isola dei Famosi batte E’ arrivata la felicità, bene Harry Potter e Floris. Ecco i dati Auditel per la serata di ieri, vinta dal reality show di Canale 5(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:48:00 GMT)

Isola dei famosi - Francesco Monte polverizza Eva Henger : 'Non le chiederò mai scusa' : Eva Henger può anche mettersi l'anima in pace, visto che Francesco Monte non ha nessuna intenzione di chiederle scusa. L'ex pornostar aveva accusato il tronista di aver comprato e fumato marijuana in ...

FRANCESCO MONTE - BASTA CON L'Isola dei FAMOSI/ Dal perdono ad Eva Henger e Paola : l'ex naufrago guarda avanti : FRANCESCO MONTE, per la prima volta, racconta il dramma che sta vivendo dopo le dichiarazioni di Eva Henger dentro e fuori L'ISOLA dei FAMOSI 2018. E la voglia di ricominciare grazie a Paola(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:51:00 GMT)

CRAIG WARWICK/ La sua tesi sul “canna gate” non convince : social all'attacco (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio e ora si attende di conoscere il nome del suo sostituto...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:48:00 GMT)