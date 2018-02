Isola | Bossari attacca Eva Henger | «Dove vuoi arrivare?» Nemmeno Cecilia e Craig la

Daniele Bossari contro Eva Henger a L’Isola : “Dove vuoi arrivare?” : Eva Henger: frecciata da Daniele Bossari sul caso ‘canna-gate’ Daniele Bossari ha attaccato Eva Henger, dopo la confessione di Cecilia Capriotti sul caso ‘canna-gate’, ma andiamo con ordine. Alessia Marcuzzi ha accolto nello studio di Cologno l’eliminata della scorsa puntata de L’Isola dei famosi Cecilia Capriotti. La showgirl ha parlato della sua esperienza al reality, ammettendo di aver ricevuta poca ...

Isola dei Famosi 2018 - quinta puntata del 20 febbraio in diretta. Bossari attacca Eva Henger : «Dove vuoi arrivare?» : quinta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 si avvicina al giro di boa con la quinta puntata. E su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del martedì sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quinta puntata di martedì 20 febbraio 21.37: La voce dell’Isola ...

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – ...

Isola dei Famosi - la proposta in diretta di Bossari a Flaherty : "Vuoi essere il mio testimone di nozze?" : A sorpresa durante la quarta puntata dell 'Isola dei Famosi è apparso in studio Lorenzo Flaherty. L'attore, per qualche minuto, ha preso il posto dell'amico Daniele Bossari : 'Sono venuto a ...

Lorenzo Flaherty testimone di nozze di Daniele Bossari - la proposta in diretta all’Isola dei famosi : Daniele Bossari sceglie Lorenzo Flaherty come testimone di nozze e l’attore, che ha condiviso con l’opinionista dell’Isola dei famosi la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, accetta la proposta. Lorenzo Flaherty dice di sì alla proposta di Daniele Bossari di fargli da testimone di nozze Durante la puntata di martedì 13 febbraio dell’Isola Flaherty compare […] L'articolo Lorenzo Flaherty testimone di nozze di ...

L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – ...

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – ...

FRANCESCO MONTE E NADIA RINALDI ESPULSI LUNEDI?/ Caso droga : parla Daniele Bossari (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e NADIA RINALDI ESPULSI dall'Isola dei famosi 2018? Il Caso droga si allarga e la produzione indaga su chi ha fornito l'erba ai naufraghi in Honduras.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:50:00 GMT)

Bossari a Verissimo : “Non mi aspettavo quel gesto di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi” : Verissimo: l’opinione di Daniele Bossari sull’addio di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi Il ritiro di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi ha sorpreso tutti, in primis l’opinionista Daniele Bossari. Che, come la maggior parte del pubblico, non si aspettava un abbandono così precoce, dopo pochi giorni dalla prima puntata. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha […] L'articolo Bossari a Verissimo: “Non mi ...

Daniele Bossari/ Nuove indiscrezioni sui naufraghi de L'Isola dei Famosi 2018 (Verissimo) : Daniele Bossari, protagonista nel salotto di Silvia Toffanin per le ultime news dell’Isola dei Famosi in cui veste i panni di opinionista. Prossimo conduttore del Festivalbar?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:55:00 GMT)

DANIELE BOSSARI/ I talent delle potenziali fabbriche d’illusioni - dopo l'Isola dei Famosi stop ai reality : DANIELE BOSSARI, protagonista nel salotto di Silvia Toffanin per le ultime news dell’Isola dei Famosi in cui veste i panni di opinionista. Prossimo conduttore del Festivalbar?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 05:12:00 GMT)