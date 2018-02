Isola 2018 anticipazioni martedì 27 febbraio | l' eliminato e i nuovi ingressi

Elena Morali/ Simone Barbato la porta sulla Isla Bonita (Isola dei famosi 2018) : Elena Morali è una delle ultime arrivate sull'Isola dei famosi 2018. La fidanzata di Scintilla ha confessato a Bianca Atzei il difficile rapporto con i genitori.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:19:00 GMT)

Anticipazioni Isola 2018 : i nuovi ingressi e l'eliminato della prossima puntata : Cosa ci rivelano le Anticipazioni di martedì 27 febbraio dell'Isola 2018? Franco Terlizzi è una delle rivelazioni di questa edizione, amatissimo dal pubblico a casa e, per questo, riuscirà a superare indenne anche la prossima nomination; a vedersela brutta è invece Nino, che potrebbe essere l'eliminato del 27 febbraio 2018. Non crediamo proprio che Paola Di Benedetto possa perdere al televoto: dalla sua parte ha un gruppo consistente di fan, che ...

CRAIG WARWICK/ La madre di Mara Venier e la bambola Emily (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio e ora si attende di conoscere il nome del suo sostituto...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:36:00 GMT)

Paola Di Benedetto/ È la peggiore della settimana : battuta da Jonathan! (Isola dei famosi 2018) : Sull'Isola dei famosi 2018 Paola Di Benedetto sente la mancanza di Francesco Monte, che lasciato il reality. La ex madre natura non gode della simpatia di Alessia Mancini.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:11:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - quinta puntata del 20 febbraio in diretta. Bossari attacca Eva Henger : «Dove vuoi arrivare?» : quinta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 si avvicina al giro di boa con la quinta puntata. E su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del martedì sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quinta puntata di martedì 20 febbraio 21.37: La voce dell’Isola ...

Isola dei Famosi 2018 : Filippo Nardi eliminato : Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi eliminato E’ Filippo Nardi l’eliminato della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto). Dopo una settimana travagliata, l’ex gieffino ha perso in un televoto a tre tutto al maschile, contro Amaurys Perez e il non famoso Franco Terlizzi. Il pubblico ha deciso di eliminare Filippo con una percentuale decisamente alta: contro di lui ha votato il 66%. Il ...

Angela Rende/ La moglie di Amaurys Perez lo sorprende in diretta : "Amore sei salvo!" (Isola dei Famosi 2018) : Angela Rende, la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, potrebbe riabbracciare il marito che questa sera rischia di abbandonare l'Isola dei Famosi 2028.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:31:00 GMT)

CECILIA CAPRIOTTI E IL CANNAGATE/ "Francesco Monte e la marjuana? Non ho visto" (Isola dei Famosi 2018) : CECILIA CAPRIOTTI, l'eliminata della scorsa settimana sarà in studio da Alessia Marcuzzi. Cosa racconterà? Sarà interrogata anche lei su Francesco Monte? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:29:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – ...

Isola Dei Famosi 2018 quinta puntata riassunto : eliminato Filippo Nardi - ritirato Giucas : Isola DEI Famosi 2018 quinta puntata. Martedì 20 febbraio è tornato con il quinto appuntamento il reality show di sopravvivenza di Canale 5. Ecco tutto quello che è successo durante la puntata, tra eliminati, sorprese e nuove nomination. SCOPRI TUTTO SU #Isola2018 Isola Dei Famosi 2018 quinta puntata riassunto La puntata si è aperta con alcune dichiarazioni di Alessia Marcuzzi circa la “situazione Francesco Monte”. La ...

