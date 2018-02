Inzaghi | “Con la Steaua importante non subire gol”

newsgo

(Di mercoledì 21 febbraio 2018): “Con lanongol” La sua Lazio deve rimontare lo 0-1 di Bucarest, ma Simonepredica pazienza per non fallire gli ottavi di Europa League. “Dovremo essere molto lucidi, dovremo fare una partita aggressiva ma nello stesso tempo non dobbiamogol. Per farlo c’è sempre tempo – ha spiegato … L'articolo: “Con lanongol” sembra essere il primo su NewsGo.