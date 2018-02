Influenza | è emergenza al Cardarelli | ' Ma qui anche per un mal di pancia'

Influenza 2018 - è emergenza sangue : “Vaccinare i donatori” : “Anche quest’anno l’Influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni, con punte di oltre 1300 sacche mancanti che hanno portato ad esempio a rinviare gli interventi non urgenti in molti ospedali.” Lo affermano i dati diffusi dal Centro Nazionale sangue-Istituto superiore di Sanita’, che al CIVIS, il Coordinamento delle Associazioni nazionali dei donatori di sangue, lancia la ...

Influenza 2018 - calano le donazioni di sangue : emergenza in 6 regioni : Il picco dell’Influenza stagionale, con oltre tre milioni di italiani messi ko da febbre e dolori articolari, ha ripercussioni anche sulle donazioni di sangue, che nell’ultimo mese sono notevolmente calate. Il Centro Nazionale sangue ha diffuso sabato scorso una nota alle associazioni dei donatori segnalando carenze in sei regioni: “Gentili Presidenti – si legge nel documento – si segnala la diffusa carenza di ...

Influenza - è emergenza sangue : al San Raffaele di Milano sospesi gli interventi non urgenti : “In questo momento nel mio ospedale, il San Raffaele” di Milano, “le operazioni chirurgiche non urgenti nelle quali è presente anche un minimo rischio di sanguinamento sono sospese, a causa della carenza di sangue da utilizzare per eventuali trasfusioni“. E “la stessa grave situazione si verifica in molti altri ospedali in tutta Italia”, con l’aumentare dei casi di Influenza che come ogni anno mette a ...

Influenza - +20% di anziani al Pronto soccorso : è emergenza polmoniti : Dopo i bambini, e’ ora ‘emergenza anziani’ nei Pronto soccorso (Ps) italiani a causa dell’Influenza: “I Ps stanno esplodendo e dal 31 dicembre stimiamo un aumento del 15-20% degli accessi anche per gli adulti e soprattutto per gli over-65, con un aumento notevole dei casi di polmonite tra gli anziani come complicanza della sindrome Influenzale”. E’ il quadro dell’emergenza in atto tracciato dal ...

Emergenza sangue : l'Influenza sta aumentando le difficoltà in provincia di Cuneo : Un appello a donare sangue in provincia di Cuneo. A lanciarlo è la Struttura complessa interaziendale immunoematologia e medicina trasfusionale (Simt), insieme al coordinamento Avis, Fidas e alle ...

Piemonte - M5s : gestione improvvisata per emergenza Influenza : Torino, 8 gen. (askanews) 'Duecentomila Piemontesi hanno contratto l'influenza da inizio stagione, 68.000 nell'ultima settimana. Sono numeri importanti ma non allarmanti e non possono giustificare una ...