In Italia 3 profughi ogni mille abitanti : E' uno dei dati del Report 2018 della Fondazione Migrantes della Cei sul mondo dei richiedenti asilo, presentato oggi a Ferrara. Nel 2017 gli arrivi di migranti e profughi in Italia si sono fermati a ...

Corridoi umanitari - altri 150 profughi in Italia dalla Libia : L'Italia sta dimostrando al mondo intero che le vie legali e sicure sono possibili e praticabili, soprattutto quando sono il frutto di uno sforzo congiunto tra istituzioni e organismi nazionali e ...

Corridoi umanitari - altri 150 profughi in Italia dalla Libia : Roma, 15 feb. , askanews, altri 150 profughi, liberati dalla terribile e ingiusta detenzione in Libia, sono giunti nel nostro paese, a Pratica di Mare, dove ad attenderli c'era Caritas Italiana, ...

Turismo : in Italia vale 100 miliardi - ma si preferisce accogliere finti profughi : I dati confermano la fase di sviluppo del settore in Italia, primo paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale , 53 siti Unesco, e risulta tra i primi tre migliori paesi dove ...

Di Maio a Ue : Italia non può essere un campo profughi. I Paesi dell'est accettino i ricollocamenti : "Ci faremo promotori di una conferenza di pace sulla Libia a Roma - annuncia il candidato premier - che metta intorno al tavolo tutti gli attori e veda protagonista l'Italia". Sullo Yemen: bloccare fornitura armi Italiane. Via il contingente Italiano dall'Afghanistan

Macerata - Salvini : "Colpa di chi ha riempito l'Italia di profughi" : Quelli che hanno riempito l'Italia trasformandola in un enorme campo profughi hanno la responsabilità morale di qualunque episodio di violenza accada in Italia ". Lo ha detto a Bologna il leader della ...

Giorgia Meloni : 'Italia - taxi per gli scafisti. Ci ridurranno a un campo profughi' : Pugno durissimo contro l'immigrazione. Giorgia Meloni ha le idee chiarissime: 'In Italia non si entra illegalmente. Non consentiamo a nessuno di entrare se non ne ha il diritto. Bisogna ripristinare ...

L'annuncio di Minniti : "Nel 2018 10mila profughi in Italia con i corridoi umanitari" : All'indomani dell'arrivo dei primi 160 rifugiati giunti in Italia con uno dei voli umanitari dell'aeronautica militare dalla Libia, il ministro dell'Interno Marco Minniti delinea in un'intervista a Repubblica...

Migranti - l'annuncio di Minniti : "Nel 2018 10mila profughi in Italia attraverso corridoi umanitari" : Il Ministro dell'Interno in un un'intervista a Repubblica parla di voli umanitari e di diritti. "Siamo arrivati troppo tardi a porre" lo Ius soli come centrale in questa legislatura. Ma è una riforma necessaria, che deve restare all’ordine del giorno del Paese", dice Minniti

Sgravi alle coop che assumono profughi. La Lega insorge : "Italiani discriminati" : Ma i dem: Salvini ipocrita, era lui a chiedere di far lavorare i migranti Ora Matteo Salvini tenta il paradosso e capovolge l'accusa di razzismo che tanti gli hanno mosso e gli muovono: "Il Pd ha ...

Profughi al lavoro - ecco il piano di Minniti : «E nelle moschee solo prediche in Italiano» : «Un'idea straordinaria che mette in relazione l'accoglienza con la possibilità di colmare il tempo e il vuoto dell'attesa per chi richiede asilo in Italia. Non voglio...