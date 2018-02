Imprese e Finanza | Ue non è minaccia

FINANZA/ Il dubbio sulla Borsa (e sul destino di tante Imprese ) : Ci sono tante imprese che stanno pensando alla quotazione in Borsa . E sarebbe impor tante che le turbolenze sui mercati non le fermassero, spiega CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 06:02:00 GMT)GEO- FINANZA / Usa-Ue, il "consiglio" utile di Gentiloni per il prossimo Governo, di C. Pelanda FINANZA & MERCATI/ Che cosa c'è dietro la scommessa "sicura" di Bridgewater contro l'Italia, di P. Annoni

Produttività e finanza - quanto pesa la zavorra delle Imprese zombie : Nonostante le ondate di entusiasmo per questa o quella nuova tecnologia, al momento la Produttività sta crescendo poco. E senza aumento della Produttività non c'è crescita sostenibile dell'economia e dell'occupazione. Tre pesi massimi tra le organizzazioni internazionali si sono incontrati/scontrati a Parigi su un tema di fondamentale importanza: a 10 anni dalla grande crisi finanziaria,...

Credito senza speculazione? All’Italia non piace : a rischio la finanza solidale delle Mag che aiuta centinaia di Imprese : Abbiamo una Banca? No, abbiamo una Mag. In tempi in cui l’ex ministra Maria Elena Boschi è al centro delle polemiche sul caso Banca Etruria, rilanciato dalle audizioni in Commissione parlamentare sul sistema bancario, continuano a resistere progetti di finanza solidale che da 30 anni supportano imprese locali senza leva finanziaria e senza essere legate a partiti o esponenti di governo. Manco a dirlo, queste realtà oggi sono a rischio. A mettere ...