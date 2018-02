Imprese e Finanza - Ue non è minaccia : ...stati membri" e "lungi dal rappresentare una minaccia per la sovranità nazionale" è "lo strumento per proteggere efficacemente gli interessi dei suoi stati membri e dei suoi cittadini in un mondo ...

FINANZA/ Il dubbio sulla Borsa (e sul destino di tante Imprese) : Ci sono tante imprese che stanno pensando alla quotazione in Borsa. E sarebbe importante che le turbolenze sui mercati non le fermassero, spiega CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 06:02:00 GMT)GEO-FINANZA/ Usa-Ue, il "consiglio" utile di Gentiloni per il prossimo Governo, di C. PelandaFINANZA & MERCATI/ Che cosa c'è dietro la scommessa "sicura" di Bridgewater contro l'Italia, di P. Annoni

Produttività e finanza - quanto pesa la zavorra delle Imprese zombie : Nonostante le ondate di entusiasmo per questa o quella nuova tecnologia, al momento la Produttività sta crescendo poco. E senza aumento della Produttività non c'è crescita sostenibile dell'economia e dell'occupazione. Tre pesi massimi tra le organizzazioni internazionali si sono incontrati/scontrati a Parigi su un tema di fondamentale importanza: a 10 anni dalla grande crisi finanziaria,...