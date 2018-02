Il Segreto Cristobal Garrigues viene arrestato! È la fine di un incubo? Anticipazioni

IL Segreto /Anticipazioni puntate 20 e 19 febbraio : Cristobal dove hai messo la bomba? : Il SEGRETO Anticipazioni puntate 20 e 19 febbraio: Cristobal proverà a nascondere dove ha messo la bomba. Raimundo però inizia ad avere dei sospetti e Donna Francisca indaga.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:20:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 19-23 febbraio 2018 : Cristobal tenta di uccidere Francisca! Poi… finisce in manicomio! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 febbraio a venerdì 23 febbraio 2018: la fine di Cristobal! L’arrivo dei nuovi pupilli di Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal piazza un ordigno a La Quinta per uccidere Francisca che si vendica di lui facendolo rinchiudere in un manicomio! Hernando si rivolge ad un usuraio, mentre Marcela rischia di morire! Si fa sempre più appassionante la trama della soap ...

IL Segreto/ Donna Francisca ordina di uccidere Cristobal Garrigues (Anticipazioni 13 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 13 febbraio: Donna Francisca intende liberarsi di Cristobal Garrigues una volta per tutte e ordina ai suoi uomini di ucciderlo.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:04:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 12-16 febbraio 2018 : Cristobal latitante! Severo aggredisce Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 febbraio a venerdì 16 febbraio 2018: Severo aggredisce la Montenegro! Cristobal scappa! L’arrivo di Belen! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal evade dalla prigionia di Francisca! Severo aggredisce la nobildonna! Emilia scopre che Matias e Beatriz sono amanti! Fe, esasperata da Nazaria, si prepara ad affrontarla! Hernando accoglie Belen freddamente! Disperazione, scoperte ...

IL Segreto/ Donna Francisca ha le idee chiare : ecco come sconfiggere Cristobal! (Anticipazioni 2 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 2 febbraio: Donna Francisca ha le idee chiare sulla strategia da usare per liberarsi una volta per tutte da Cristobal Garrigues.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Il Segreto / Cristobal torna alla tenuta : qual è il piano di Francisca? (Anticipazioni 30 gennaio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 30 gennaio: Lucia viene finalmente cacciata da Los Manantiales da Camila e Hernando? Carmelo scopre una triste verità su Adela.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 13:54:00 GMT)