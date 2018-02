Il prof picchiato dai genitori di un alunno ha ricevuto un procedimento disciplinare

agi

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) "Gentile Ministro, è ammissibile per buonsenso e messaggio educativo che un docente aggredito, ingiuriato, minacciato e abbandonato a se stesso debba anche difendersi dal fuoco amico? Mi chiedo come mai la parola di minorenni diseducati e le minacce di famiglie aggressive mettano in discussione la serietà di chi ogni giorno lavora per costruire conoscenza e competenza ma anche le donne e gli uomini di domani". Questo un passaggio della lettera che Giuseppe Falsone, ilessore di matematica di una scuola media del trevigianodaidi unche aveva rimproverato, ha scritto al ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, dopo che l'istituto dove insegna ha aperto contro di lui un. Un atto dovuto, spiega la preside Paola Rizzo, dopo l'esposto presentato daidell'allievo, il ...